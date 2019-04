Aikom Partner Meeting: appuntamento a Fontanellato

Il 3-4 aprile, per orientare i partner nel panorama delle nuove tecnologie, Aikom ha scelto il Labirinto di Franco Maria Ricci

Il distributore a valore aggiunto di soluzioni per l’informatica, le comunicazioni e la sicurezza Aikom Technology si appresta a presentare nei pressi di Parma tutte le novità del portfolio prodotti dei vendor di riferimento.

L’edizione 2019 del Aikom Partner Meeting, il tradizionale appuntamento annuale dedicato ai suoi migliori partner si svolgerà, infatti, a Fontanellato i prossimi 3 e 4 aprile e sarà l’occasione per confrontarsi sulle opportunità offerte dall’integrazione tecnologica.

Nello specifico, nella location d’eccellenza rappresentata dal Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci, uno straordinario parco culturale con il più grande labirinto al mondo, esteso su 7 ettari di terreno, si terrà un appuntamento “unico” nel suo genere.

Nella due giorni di Parma, Aikom intende, infatti, offrire un “orientamento” ai partner sulle nuove proposte tecnologiche e sulle tendenze di mercato per disegnare insieme i progetti futuri in vista di nuovi traguardi.

Top vendor per Top partner

L’evento permetterà ai partner Aikom, che oggi spaziano dai system integrator agli Internet service provider, dai rivenditori di prodotti informatici agli installatori di impianti telefonici, elettrici, di telecomunicazioni, per la sicurezza e la videosorveglianza, di incontrare di persona i rappresentanti di Motorola Solutions, Cambium Networks, Avigilon e Selea, e conoscere in anteprima le nuove opportunità messe in campo da Aikom Technology per supportare le loro attività.

All’Aikom Partner Meeting 2019 saranno presenti relatori di spicco. Tra loro: Joergh Baumbach, Director of Sales Radio Channel Business EMEA Motorola Solutions; Sirio Magliocca, AD Motorola Solutions Italia; Alessio Murroni, VP Sales Europe Cambium Networks e Marco Olivieri, Regional Sales Manager Italy Cambium Networks; Corrado Grandin, Regional Sales Director, Italy & Malta Avigilon.

Il 4 aprile si terrà anche una tavola rotonda sulle opportunità offerte dall’integrazione tecnologica: un faccia a faccia fondamentale per condividere opinioni, esperienze, aspettative con i più importanti attori nel panorama italiano delle telecomunicazioni. Si cercherà di fare luce sul futuro prossimo delle comunicazioni in Italia, su quali risorse investire, quali competenze occorre integrare in azienda, e come acquisire visibilità su nuovi mercati.

Come riferito in una nota ufficiale da Mauro Renzi, General Manager di Aikom Technology: «Desideriamo agevolare il business dei partner che scelgono di darci fiducia lo facciamo offrendo non solo le migliori tecnologie disponibili sul mercato, ma affiancando concretamente il partner in ogni progetto. Le solide competenze e l’esperienza maturata sul campo dei nostri collaboratori, ci permette di garantire un qualificato supporto di tipo strategico, tecnico e commerciale in tutte le fasi del lavoro. Questo è il nostro modo di intendere il valore aggiunto».