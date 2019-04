VIA pensa alla sicurezza di qualunque ambiente esterno

La nuova telecamera IP di sicurezza intelligente, sostenibile e senza fili VPai Smart Security Solar IP si alimenta a energia solare

VIA Technologies ha annunciato la nuova VPai Smart Security Solar IP Camera, una telecamera che consente alle aziende e ai proprietari delle abitazioni di creare un potente sistema di sorveglianza in tempo reale, in qualunque ambiente esterno.

Capace di produrre energia solare in maniera indipendente, la nuova potente telecamera IP riduce radicalmente gli ostacoli alla sua installazione in ambienti domestici, commerciali, industriali e agricoli.

La telecamera VIA VPai Smart Security Solar IP, infatti, è dotata di chassis rinforzato con pannelli solari integrati e fornisce una soluzione di sorveglianza autosufficiente per utilizzi in cui l’accesso alla corrente è logisticamente impegnativo o praticamente impossibile.

L’ultima nata combina una fotocamera Full HD pronta per la produzione e resistente alle intemperie con una suite di applicazioni per smartphone Apple iPhone e Android facili da usare, che offrono una straordinaria qualità visiva e avvisi video attivati dal movimento.

In questo modo, la videosorveglianza intelligente diventa più semplice e accessibile che mai, e non necessita del supporto di infrastrutture di cablaggio di dati, di alimentazione o di rete.

Oltre all’alimentazione a energia solare tramite un pannello solare integrato che ricarica la batteria e consente alla telecamera di funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, l’ultima nata offre facilità di installazione in qualsiasi ambiente esterno, video Full HD live con audio bidirezionale e avvisi video HD attivati dal movimento.

Infine, grazie ai blocchi hardware e software flessibili, VPai Smart Security Solar Camera può essere personalizzata per soddisfare specifiche esigenze di mercato, mentre funzioni AI avanzate come il riconoscimento facciale possono essere abilitare anche per installazioni di rete su larga scala associando la telecamera ai sistemi VIA Edge.