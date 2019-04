È anche un po’ BTicino la “House in a Box” di Amazon

C’è anche BTicino nel progetto curato dallo Studio AMA Albera Monti Architetti di scena alla Milano Design Week

A conferma del proprio impegno nella ricerca di soluzioni per una casa sempre più smart, BTicino ha annunciato la sua partecipazione al progetto “House in a Box” di Amazon.

Curata dallo Studio AMA Albera Monti Architetti e allestito in occasione della Milano Design Week 2019 all’interno della nuova sede di Amazon a Milano, in Viale Monte Grappa 3, l’esposizione si sviluppa in due appartamenti dallo stile contemporaneo, arredati con complementi e soluzioni innovative per la casa intelligente tutti disponibili su Amazon.it.

Soluzioni Smart per termostato e citofono

Da sempre all’avanguardia nell’innovazione, dall’11 al 13 aprile, Bticino esporrà due prodotti connessi che, dialogando con smart speaker e app, interagiscono con altri dispositivi intelligenti, permettendo di risparmiare tempo ed energia e contribuendo alla rivoluzione tecnologica che sta cambiando il modo di vivere la nostra casa.

Nella “House in a Box” di Amazon saranno, infatti, installati il termostato intelligente Smarther che permette di programmare la temperatura di casa ovunque e in qualsiasi momento con uno smartphone oppure con i comandi vocali, grazie alla skill Termostato Smarther di Alexa; e il videocitofono connesso Classe 300 X che, interagendo con lo smartphone, permette di gestire in remoto chiamate videocitofoniche, apertura del cancello e molte altre funzioni.

Innovativi anche nel mondo di vendere e comprare

L’esposizione sarà aperta al pubblico l’11 aprile, dalle 15 alle 20, e il 12 e 13 aprile, dalle 10 alle 20. I visitatori potranno ottenere maggiori informazioni sui prodotti direttamente su Amazon.it, semplicemente inquadrando lo SmileCode associato a ogni articolo esposto, e sperimentare nuove funzionalità per un’esperienza d’acquisto intuitiva, veloce e divertente.