Grazie a questo camcorder 4K compatto di Sony, live production in 4K sempre di alta qualità anche in contesti critici, in cui caldo, sabbia e salsedine mettono a dura prova le riprese

È sbarcata in Honduras insieme ai naufraghi ed è loro compagna inseparabile di giorno e di notte. È lei che ci tiene sempre aggiornati sulle loro storie – gli intrighi, i litigi, le passioni e la grande amicizia – e la sua presenza è tanto fondamentale quanto discreta agli occhi di chi segue da casa. Stiamo parlando di PXW-Z190, il camcorder 4K ultra compatto di Sony, presentato al NAB lo scorso anno.

Chi è VIDEE

VIDEE, società specializzata da oltre 30 anni in progetti broadcast di alto livello, riconosciuta e apprezzata nel mercato TV nazionale ed internazionale per know how, affidabilità e capacità di fornire soluzioni tecniche avanzate e personalizzate su specifiche esigenze produttive, è stata scelta anche quest’anno da Magnolia Italia per la produzione tecnica del reality più noto e impegnativo del palinsesto televisivo italiano.

Forte di un’esperienza di ormai 15 anni in contesti complessi ed avventurosi come quello hondureño, e dopo attente valutazioni e test tecnici interni sulle performance, VIDEE ha orientato la propria scelta sulla camera PXW-Z190. Le funzioni di workflow avanzate e l’alta affidabilità la rendono, infatti, ideale per le riprese della diretta settimanale e per raccontare in live streaming quello che succede nelle zone sperdute e selvagge del Mar dei Caraibi.

Il team R&D di VIDEE ha notato la Z190 in occasione della sua presentazione al NAB 2018 e, proprio in vista della produzione dell’Isola dei Famosi in onda da gennaio sulle reti Mediaset, ha provveduto a formalizzare un importante ordine di 16 unità all’IBC 2018.

Sony PXW-Z190

Il PXW-Z190 dispone di tre sensori dell’immagine 4K CMOS Exmor R da 1/3″ di recente sviluppo che catturano la luce RGB in modo indipendente e offrono immagini 4K di alta risoluzione a 50p/60p in un’ampia gamma di gradazioni. L’innovativa integrazione di Sony dei filtri ND variabili elettronici nel corpo del camcorder consente riprese rapide e agili. Spostarsi dagli interni poco illuminati all’esterno in pieno sole non è un problema per la Z190. Questa offre sempre riprese senza compromessi in termini di risoluzione e profondità di campo.

“Oggi, una delle sfide maggiori per i broadcaster e le società di produzione è gestire la pressione dovuta alla creazione di contenuti di alta qualità, mantenendo i costi di produzione al minimo. Il camcorder 4K compatto PXW-Z190 migliora la flessibilità e l’efficienza all’interno del workflow di produzione ed è anche ideale nelle criticità ambientali come quelle in Honduras, dove la luce è molto forte, il caldo si fa costantemente sentire e l’apparecchiatura è continuamente esposta a sabbia e salsedine e utilizzata con le mani il più delle volte non pulite” spiega Enrico De Capitani, Key Account Manager di Sony Professional Solutions.

I vantaggi

Grazie all’instant HDR, VIDEE ha regalato a quest’edizione dell’Isola dei Famosi delle immagini mozzafiato ancor più rapidamente e senza bisogno di ulteriore color grading, mentre il doppio supporto MI ha consentito l’utilizzo simultaneo di audio wireless e illuminazione video, di grande importanza per le riprese in spiaggia con luce sempre mutevole. La modalità 4:2:2 a 10 bit assicura contenuti in HD vivaci e ricchi di colori, in più, il nuovo modello integra anche un obiettivo con zoom ottico da 25x per coprire un’ampia gamma focale per molteplici esigenze di ripresa, con tre ghiere indipendenti che supportano il funzionamento intuitivo.

Z190 è, inoltre, dotata di Advanced Face Detection Autofocus (AF) con “Face Priority AF” (autofocus priorità volto) e il nuovo “Face Only AF” (autofocus solo volto), molto utile per riprendere i naufraghi mentre si raccontano o dibattono fra loro.