Pure Storage investe sui distributori EMEA

Annunciato un programma EMEA dedicato ai distributori per estendere il raggio d’azione e garantire la soddisfazione dei clienti

Pure Storage ha annunciato di aver rafforzato ed esteso l’impegno verso un go-to-market incentrato sui partner. Lo ha fatto arricchendo il suo programma EMEA dedicato ai distributori.

Quest’ultimo si arricchisce ora di nuovo livello strategico di supporto al fine di sostenerne la crescita, incrementare la scalabilità ed estendere l’offerta a nuovi mercati e settori per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti.

Verso una rete di prim’ordine

Sempre in prima linea per quanto riguarda le tecnologie emergenti come il cloud ibrido, l’intelligenza artificiale, il machine learning e l’NVMe, Pure ha dimostrato di essere all’avanguardia nel risolvere le sfide dei clienti. Ora, per potersi concentrare al meglio anche sulle richieste più esigenti, Pure sta costruendo una rete di distribuzione di prim’ordine, arricchita da rivenditori a valore aggiunto in grado di abilitare e sostenere la crescita del business.

Da qui un nuovo programma creato in collaborazione con i distributori esistenti (in un processo iniziato al Pure Global Partner Forum tenutosi nel maggio 2018), che include elementi fondamentali affinché quest’ultimi possano avviare in autonomia attività “Pure Certified”. Gli incentivi allo sviluppo del business saranno integrati da continui investimenti nel programma e dal supporto al marketing, in aggiunta a strumenti, sistemi e processi.

Il successo e lo sviluppo dell’iniziativa sarà supervisionato da un nuovo team globale dedicato alla distribuzione di Pure guidato da Scott Goree, Director of Global Distribution, proveniente da Cisco.

Stando a quanto reso noto, il programma EMEA rimarrà strettamente allineato sia all’esecuzione del programma sia alle esigenze dei team di canale locali guidati da Matthieu Brignone (nella foto), Area Vice President EMEA Partners. Proprio secondo quest’ultimo: «Pure Storage si è sempre impegnata a favore di un modello di business basato al 100% sul canale, che pone i distributori (e non solo) al centro della nostra strategia di mercato. Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri distributori per garantire che il programma fornisca ciò di cui hanno bisogno. È stato un inizio molto positivo per un dialogo continuo che siamo certi sarà foriero di buoni risultati in tutta l’area EMEA».

Per questo, un flusso costante di comunicazione e il knowledge sharing saranno resi ancora più fruibili da un global summit annuale dei distributori (che si terrà in contemporanea con l’evento Pure Accelerate ad Austin, Texas, a settembre), e da un summit annuale EMEA.