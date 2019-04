Da Schneider Electric un nuovo UPS della serie Galaxy

Cresce con Galaxy VS la pluripremiata serie di UPS di Schneider Electric per infrastrutture critiche e applicazioni Edge

Si chiama Galaxy VS ed è un UPS trifase altamente efficiente, modulare e di facile installazione, da 20 a 100 kW, progettato per requisiti di alimentazione critici di infrastrutture IT, commerciali e industriali quello annunciato da Schneider Electric.

Con il suo design compatto e flessibile, Galaxy VS soddisfa le esigenze specifiche di edge computing e piccoli data center in cui lo spazio e l’accesso sono un vantaggio. Efficiente fino al 99% e con batterie agli ioni di litio in alternativa alle classiche VRLA, che raddoppiano la durata della batteria, il TCO (Total Cost of Ownership) del Galaxy VS non ha paragoni nel settore.

Il giusto equilibrio per i clienti edge e cloud

L’innovativo e robusto Galaxy VS è anche EcoStruxure Ready. I gestori del sito o il personale tecnico possono monitorare a distanza lo stato del proprio sistema Galaxy VS in qualsiasi momento e ovunque tramite l’app per smartphone.

Tra le caratteristiche distintive dell’ultimo nato, si segnalano:

Risparmio di costi: un’efficienza fino al 99% quando si opera in modalità ECOnversion brevettata da Schneider e fino al 97% di efficienza in modalità a doppia conversione;

Risparmio di ingombri: il design compatto offre una tecnologia ad alta densità particolarmente adatta a spazi ristretti con accesso frontale completo per una connessione e servizi facili e veloci;

Maggiore risparmio energetico: le batterie agli ioni di litio (alternativa alla classica VRLA) consentono un tempo di ricarica ridotto, proteggono il carico anche in caso di interruzioni di alimentazione ripetute e offrono una durata maggiore rispetto alle tradizionali soluzioni al piombo ermetico;

Aumento dei tempi di attività e manutenzione semplificata: i componenti critici del sistema sono costruiti come moduli con una progettazione fault-tolerant. Ciò fornisce ridondanza interna a livelli di carico ridotti e un tempo medio minore per la riparazione;

EcoStruxure Ready: semplifica la gestione con la visibilità globale delle prestazioni delle apparecchiature e lo stato supportato da un servizio di assistenza esperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7;

Certificazione Green Premium: offre prestazioni aziendali sostenibili in base alla progettazione.

Il Galaxy VS, che offre una vasta gamma di potenze da 20 kW a 100 kW (400 V e 480 V) e 10-50 kW (208 V) con una piattaforma globale, è disponibile in tutto il mondo tramite Schneider Electric e i suoi partner.