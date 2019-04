Tech Data integra PowerQuote di Dell EMC in inTouch

L’integrazione con InTouch produrrà preventivi rapidi, accurati e pertinenti in tutta la gamma di server di PowerEdge NOW in stock

Tech Data annuncia che PowerQuote per le soluzioni server di Dell EMC, uno strumento di configurazione dei preventivi basato sul web, è ora completamente integrato con inToucg, la piattaforma di vendita online di Tech Data in Europa.

PowerQuote consente ai clienti di creare soluzioni personalizzate e produce preventivi rapidi, accurati e pertinenti su un’ampia gamma di server PowerEdge NOW di Dell EMC. Come parte di InTouch, offre anche visibilità in tempo reale dei prezzi e delle informazioni sull’inventario, oltre all’accesso agli aggiornamenti e ai servizi associati.

Come funziona

Dopo l’accesso a InTouch, i clienti di Tech Data vedranno i propri prezzi su misura e informazioni aggiornate sull’ampio stock di server PowerEdge NOW del distributore. Nello strumento sono inoltre evidenziati sconti promozionali e i clienti sono in grado di costruire le proprie soluzioni scegliendo e confrontando i diversi modelli. PowerQuote semplifica l’upselling e consiglia automaticamente componenti aggiuntivi come i servizi di assistenza e le licenze del software Microsoft Server, mentre la funzionalità di configurazione integrata avviserà gli utenti se una configurazione non è più valida e offrirà proposte di soluzioni alternative.

Quando

Lo strumento è ora disponibile per i clienti in Belgio, Paesi Bassi, Italia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Francia, Germania, Austria e nella regione nordeuropea, mentre sarà introdotto in altri paesi europei tramite un lancio graduale. Lo strumento continuerà a essere migliorato con prodotti aggiuntivi, ulteriore automazione e funzionalità intuitive.