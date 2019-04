Backup: nuove opzioni da Fujitsu

Fujitsu allarga le possibilità di scelta per il backup con le nuove Commvault HyperScale Appliance

Fujitsu aggiunge al proprio portafoglio storage le nuove Commvault HyperScale Appliance, allargando le proposte di backup per i clienti di ogni azienda e con budget differenziati a disposizione.

Le caratteristiche

I sistemi iperconvergenti Commvault HyperScale Appliance sono costruiti con architetture scale-out basate sui server Fujitsu PRIMERGY. Progettate per poter scalare in modo da riuscire a gestire esigenze storage in costante crescita, queste appliance uniscono ai vantaggi economici tipici del cloud anche la scalabilità completa di prestazioni e capacità permettendo di conservare i dati dei backup business-critical all’interno di ambienti on-premises.

La scalabilità rende inoltre le appliance particolarmente adatte a contesti dalle medie fino alle grandissime dimensioni, fornendo agilità ai Managed Service Provider che devono proteggere volumi di dati in rapida crescita.

Strettamente integrate con hardware Fujitsu, le Commvault HyperScale Appliance riducono enormemente la complessità dell’implementazione di una soluzione end-to-end per la protezione e la gestione dei dati.

Queste appliance unificate e precollaudate offrono la copertura integrata di oltre 200 piattaforme tecnologiche – sistemi operativi, applicazioni, storage array, hypervisor e cloud pubblici – in aggiunta a backup applicativi, supporto dei principali database e automazione completa.

I clienti possono aggiungere trasparentemente licenze per i componenti di calcolo, storage e software attraverso un moderno schema di abbonamento. Le appliance gestiscono i backup online in maniera nativa all’interno di ambienti IT ibridi e supportano tutte le maggiori piattaforme di cloud storage.

Le appliance Commvault sono inoltre compatibili con le appliance integrate Fujitsu ETERNUS CS200c presentate di recente.

Disponibilità

I modelli Commvault HyperScale Appliance HS1300, HS3300 e Commvault Remote Office Appliance 1100 sono già disponibili in Europa, Medio Oriente, India e Africa direttamente presso Fujitsu o attraverso i suoi partner di canale SELECT.