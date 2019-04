Smartphone: nuova gamma Galaxy A per Samsung

Sei modelli pensati per adattarsi alle esigenze e allo stile di vita di ogni tipologia di utente

La famiglia di smartphone Samsung si allarga con la nuova linea Galaxy A, costituita da sei smartphone: Galaxy A10, Galaxy A20e, Galaxy A40, Galaxy A50, Galaxy A70 e Galaxy A80.

Dispositivi progettati per l’Europa

Per adattarsi al meglio alle esigenze dei clienti europei, Samsung introdurrà due dispositivi appositamente sviluppati per l’Europa: A20e e A40.

Entrambi i dispositivi includono le stesse innovazioni disponibili di serie nella famiglia Galaxy A, ma le minori dimensioni dello schermo riflettono la tendenza sempre più marcata dei consumatori europei a preferire dispositivi compatti.

Galaxy A10

Caratterizzato dall’Infinity-V display da 6,2 pollici, Galaxy A10 è in grado di catturare scatti incredibili grazie alla fotocamera posteriore da 13 MP con apertura F1.9 e al sensore frontale da 5 MP. Dotato di una batteria da 3.400 mAh, dispone del sistema operativo Android 9 Pie con l’elegante interfaccia utente Samsung One UI per un’esperienza di utilizzo fluida e intuitiva.

Galaxy A10 sarà disponibile da maggio nelle colorazioni black e blue al prezzo di 159€.

Galaxy A20e

Il nuovo Galaxy A20e è dotato di un display Infinity-V da 5,8 pollici, di un processore Octa Core e ben 3 GB di RAM per garantire prestazioni elevate e gestire al meglio le attività di ogni giorno.

La batteria da 3.000 mAh di Galaxy A20e consente di guardare film, giocare o lavorare in multitasking senza alcun problema, mentre la tecnologia di ricarica rapida da 15 W permette di riportare lo smartphone al 100% molto velocemente.

Galaxy A20e sarà disponibile da maggio nelle colorazioni black, blue, white e coral al prezzo di 189€.

Galaxy A40

Galaxy A40 è ideale per chi desidera uno smartphone compatto, senza rinunciare alle prestazioni o alla qualità dell’esperienza di visualizzazione.

L’Infinity-U display da 5,9 pollici offre un’esperienza visiva totalmente immersiva. Che si tratti di video in streaming o di giochi, il display Super AMOLED Full HD+ offre livelli eccezionali di qualità e nitidezza delle immagini.

La doppia fotocamera posteriore di Galaxy A40 consente inquadrature ultra-grandangolari con angolo di visione a 123°, simile a quello dell’occhio umano. Grazie all’intelligenza artificiale, la funzione Ottimizzatore Scena esalta le qualità cromatiche di ogni foto. È anche dotato di una potente fotocamera frontale da 25 MP in grado di scattare selfie incredibili in ogni condizione di luce.

Galaxy A40 è già disponibile nelle colorazioni black, blue, white e coral al prezzo di 259€.

Galaxy A50

Galaxy A50 vanta un design sottile ed elegante con finiture lucide e bordi arrotondati. Il lettore di impronte è integrato nel display per garantire uno sblocco rapido e comodo.

La tripla fotocamera posteriore è progettata per scattare foto perfette in ogni situazione.

Il sensore principale da 25 MP cattura immagini luminose e nitide anche in condizioni di poca illuminazione. Con la fotocamera di profondità e la funzione Messa a Fuoco Live è possibile creare magnifici ritratti, scegliendo cosa mettere a fuoco e a cosa applicare l’effetto sfocato. E con la fotocamera ultra-grandangolare immortalare lo spettacolo di un paesaggio sarà un gioco da ragazzi.

L’intelligenza artificiale, integrata nella fotocamera, permette di riconoscere fino a 20 scene e ottimizzare i colori e le altre impostazioni di scatto. Inoltre, è in grado di rilevare i difetti più comuni in modo da garantire foto sempre perfette. Con Galaxy A50 tutto è più semplice.

Galaxy A50 è già disponibile nelle colorazioni black, blue, white e coral al prezzo di 359€.

Galaxy A70

Pensato per i giovani che vogliono catturare e condividere i momenti più importanti della vita di tutti i giorni, Galaxy A70 presenta un design elegante ed ergonomico, caratterizzato dall’ampio Infinity-U display da 6,7 pollici Super AMOLED in grado di offrire un’esperienza visiva coinvolgente e una presa ottimale.

La tripla fotocamera posteriore di Galaxy A70 è dotata di un obiettivo principale da 32 MP, una fotocamera di profondità da 5 MP e una lente ultra-grandangolare da 8 MP per offrire tante possibilità di scatto. In più la fotocamera frontale da 32MP permette di realizzare ritratti ricchi di dettagli.

Il processore Octa Core , i 6GB di RAM a disposizione e il lettore di impronte integrato nel display sono gli strumenti perfetti per affrontare anche le giornate più intense.

Inoltre, Galaxy A70 è dotato di una potente batteria da 4.500 mAh, che offre la libertà di condividere e rimanere connesso tutto il giorno, e della Ricarica Ultra-rapida per ricaricare lo smartphone in pochissimo tempo.

Galaxy A70 sarà disponibile da fine aprile nelle colorazioni black, blue, white e coral al prezzo di 419€.

Galaxy A80

Progettato per i nativi digitali e dotato della prima fotocamera rotante di Samsung, il nuovo Galaxy A80 consente di immortalare l’ambiente circostante con estrema facilità. La camera a comparsa ruota automaticamente, offrendo così la stessa straordinaria esperienza sia per la fotocamera posteriore che per quella anteriore.

Il New Infinity Display FHD+ SuperAMOLED da 6,7 pollici offre un incredibile livello di dettaglio e, insieme all’audio Dolby Atmos, garantisce un’esperienza estremamente coinvolgente.

Galaxy A80 dispone di una batteria intelligente da 3.700 mAh che impara le routine quotidiane e i modelli di utilizzo delle app dell’utente per massimizzare le prestazioni e ottimizzare i consumi. Inoltre, supporta la Ricarica Ultra-Rapida da 25W che ricarica lo smartphone in un lampo.

Con il suo potente processore e gli 8 GB di RAM, Galaxy A80 fornisce prestazioni eccezionali e un utilizzo fluido e senza rallentamenti.

Galaxy A80 sarà disponibile da giugno nelle colorazioni Phantom Black, Angel Gold e Ghost White al prezzo di 679€.