Un nuovo riconoscimento in area EMEA per Avnet Silica

Per il terzo anno consecutivo è Distributor of the Year 2018 di ON Semiconductor

Avnet Silica, società Avnet, ha annunciato di essere stato insignito per il terzo anno consecutivo del premio Distributor of the Year 2018 per la regione EMEA da ON Semiconductor.

Così facendo, lo specialista nelle soluzioni a semiconduttore progettate per guidare le innovazioni a basso consumo e consentire ai clienti di ridurre l’uso globale di energia, attesta ufficialmente la continua crescita delle vendite e della capacità di Avnet Silica di creare domanda per i prodotti e le tecnologie di ON Semiconductor.

Ogni anno quest’ultima onora i top partner della distribuzione in ciascuna delle sue principali aree di vendita a livello mondiale. Avnet Silica si è aggiudicata il premio per la regione EMEA per gli anni 2016, 2017 e ora 2018.

A sua volta, ON Semiconductor ha registrato un crescente aumento dei ricavi ottenuti attraverso i canali di distribuzione, che dal 2015 contribuiscono per oltre la metà alle vendite della società e che attualmente rappresentano circa il 60% delle entrate. La società propone un ampio portafoglio di circuiti integrati per la gestione dell’alimentazione e dell’efficienza energetica, una vasta gamma di sensori e dispositivi analogici, discreti, logici e di connettività, e un ricco catalogo di SoC (System-on-Chip) e di dispositivi custom.

Anche quest’anno, nella regione EMEA, Avnet Silica ha primeggiato in termini di gestione e risultati legati al canale di distribuzione, incrementando la quota di mercato complessiva dei prodotti ON Semiconductor. In particolare, i principali obiettivi raggiunti registrano:

crescita delle vendite del 34%;

fornitura di 2,5 miliardi di componenti a oltre 3700 clienti;

più di 200 nuovi progetti conquistati;

un aumento dei risultati legati al programma di creazione della domanda superiore al 40%;

crescita del 74% nelle registrazioni dei clienti, dato questo che pone le basi per una forte performance anche nel 2019.

Come riferito in una nota ufficiale da Mario Orlandi, Presidente di Avnet Silica: «Aggiudicarsi per tre volte di seguito questo premio assegnato da un fornitore leader di silicio come ON Semiconductor è una chiara conferma della nostra abilità nel soddisfare la domanda di soluzioni proveniente da nuovi clienti, nuovi mercati e nuove applicazioni. Siamo molto orgogliosi di questo risultato e auspichiamo un altro anno di successi grazie allo sviluppo e all’evoluzione dei programmi di vendita congiunti e alla creazione di opportunità per le tecnologie avanzate di ON Semiconductor».

Per Jeff Thomson, VP of Global Channel Sales di ON Semiconductor: «Questo terzo premio consecutivo riconosce il fatto che sono stati un partner di canale eccezionale che non solo ha costantemente lavorato sul rapporto di collaborazione con la nostra società ma che continua a creare opportunità innovative per i nostri prodotti, oltre a massimizzare il potenziale di vendita sui progetti e sui clienti esistenti».