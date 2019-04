Nuovo Partner Program per Cambium Networks

Il Partner Program 2019 di Cambium Networks si articola su una struttura a due livello. Tanti i vantaggi, a partire dalla Deal Registration

Il nuovo programma di canale di Cambium Networks nasce con l’obiettivo di offrire un ventaglio molto ampio di strumenti competitivi che permettano ai partner di aggredire il mercato nelle migliori condizioni possibili, sia dal punto di vista economico che tecnologico, così come sotto il profilo delle competenze.

Come è strutturato il programma

La struttura di base del programma è molto semplice e si articola su due livelli: ConnectedPartner Base e ConnectedPartner Plus. L’accesso ai livelli è basato sulle certificazioni e sul raggiungimento degli obbiettivi.

Ma il fiore all’occhiello del programma è senza dubbio la Deal Registration.

“La protezione dell’opportunità di business del partner è per noi un punto chiave e qualificante – sottolinea Marco Olivieri, Regional Sales Manager di Cambium Networks -. Attraverso la registrazione sul Partner Portal del progetto su cui sta lavorando, ci si mette al riparo da possibili disturbi eventualmente creati da altri rivenditori e contemporaneamente ci si assicurano le migliori condizioni economiche, aumentando ulteriormente il proprio margine”.

I benefici per i partner

Di grande interesse per i partner di Cambium Networks i livelli di assistenza tecnica offerti, che includono supporto 8×5 o 24/7, numero telefonico gratuito, chat, Support Center online. Anche le condizioni di garanzia sul prodotto sono elementi di grande valore per il rivenditore: parliamo di ben 5 anni sulle linee di switch cnMatrix e sugli access point cnPilot indoor e di 3 anni per cnPilot outdooor nonché sulle famiglie di prodotti fixed wireless broadband.

Di notevole impatto anche gli specifici programmi pensati da Cambium Networks per supportare i partner in riferimento a particolari opportunità di business, come la campagna di finanziamento europeo WIFI4EU, e le iniziative per affrontare specifici mercati verticali, come ad esempio l’Hospitality Partner Program dedicato al settore alberghiero.

Ampio e articolato il sistema per la formazione che prevede, oltre al nuovo portale per l’e-learning, un ricco programma di corsi e certificazioni presso gli Authorized Training Center.