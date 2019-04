L’IoT di ProEsys entra nel listino di Arrow Electronics

L’offerta del VAD cresce con nuove tecnologie di trasmissione radio e Internet of Things per comparti verticali a prezzi altamente competitivi

Arrow Electronics ha annunciato di aver firmato con la romana ProEsys Technologies un accordo di distribuzione che sarà valido a livello EMEA.

Focalizzata su tecnologie di trasmissione radio e IoT per smart cities e smart agriculture, per le telecomunicazioni, i trasporti, per il comparto marittimo e quello della sicurezza, ProEsys porta nel listino del distributore a valore nuove soluzioni IoT per i mercati verticali.

Promosso dall’incubatore di imprese ESA (European Space Agency), ProEsys ha, infatti, sviluppato una serie di soluzioni di comunicazioni IoT specifiche basate su sensori LoRa (rete estesa a lungo raggio) e Ultra-Wideband Gateway, progettate per infrastrutture critiche e monitoring per sistemi di localizzazione indoor/outdoor.

Tra i casi di successo nel settore delle connettività IoT già realizzati da ProEsys si segnala, infatti, un sistema di monitoraggio per le torri elettriche basato sui sensori IVMS (Integrity-Vibration-Monitoring System), gateway e connettività LoRa, ma anche una soluzione specifica per il settore dei servizi energetici che fornisce il rilevamento delle perdite o fuoriuscite negli oleodotti, gasdotti e acquedotti.

Per i clienti che devono gestire infrastrutture critiche sono, inoltre, disponibili soluzioni di rete privata basate su ProEsys Network Server, mentre il dispositivo wearable WearLOC-2 LoRa utilizzabile all’aperto senza ulteriori comunicazioni mobile o radio migliora la sicurezza delle persone e dei lavoratori e proteggere l’accesso alle aree riservate.

Tra le tecnologie portate all’attenzione dall’ultimo brand a listino di Arrow, anche una soluzione WSN, Worker Safety Network disponibile in una pratica e robusta valigia ampiamente riconoscibile, che contiene i dispositivi wearable WearLOC-2 e uno speciale LoRa Gateway trasmesso via satellite, che produce una “bolla” LoRa portatile con copertura satellitare mondiale.

L’offerta è ampia e articolata come le aspettative rispetto alla partnership appena siglata.

Come riportato in una nota ufficiale da Eugenio Sabatella, Chief Executive Officer di ProEsys: «Arrow Electronics ha un posizionamento globale unico quando si parla dell’intero ciclo di vita di soluzioni e servizi IoT. Le sue capacità di aggregazione abbinate al una solida ed estesa presenza sui clienti nel comparto tecnologico e nei mercati verticali, ci consentiranno di ampliare la diffusione e la visibilità delle nostre innovazioni nell’intera regione EMEA».