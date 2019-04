QNAP presenta il nuovo NAS AI-Ready

Il nuovo NAS AI-Ready di QNAP TS-2888X è studiato con un modello compatibile con il mondo Artificial Intelligence

Il nuovo TS-2888X di QNAP è un NAS AI-Ready ottimizzato specificamente secondo un modello compatibile con il mondo Artificial Intelligence.

Integrato con potenti processori Intel Xeon W, con un massimo di 18 core e dotato di un’architettura di archiviazione ibrida ottimizzata su flash per carichi di lavoro intensivi a livello IOPS, il TS-2888X supporta anche l’installazione di un massimo di 4 schede grafiche high-end ed esegue il pacchetto devoloper AI di QNAP “QuAI”.

TS-2888X ingloba tutti gli elementi utili alla machine learning AI, riducendo notevolmente la latenza, accelerando il trasferimento dati ed eliminando i problemi alle prestazioni causati dalla connettività di rete per velocizzare l’implementazione dell’AI.

Perché QNAP TS-2888X

Normalmente, le workstation AI tradizionali presentano differenti prezzi, e la complessità della configurazione di hardware e software costituisce un ostacolo per la maggior parte di esperti e sviluppatori di dati.

L’impiego di cloud pubblici nell’archiviazione e nella formazione sollevano dubbi in merito alla gestione dei dati sensibili. TS-2888X di QNAP presenta una soluzione AI all-in-one che integra un notevole potenziale di archiviazione, potenti capacità di calcolo, un ambiente AI ready-to-use ed una protezione dati completa a supporto dei flussi dati AI.

Non solo funziona come Training Server per i modelli AI, ma può essere impiegato anche come Inference Server, riducendo quindi gli ostacoli di accesso R&D, rendendo lo sviluppo AI più fattibile e facilmente accessibile.

Alcune caratteristiche

AI-Ready TS-2888X presenta dei processori Intel Xeon W con un massimo di 18 core e 36 thread e un massimo di 4.5 GHz con Intel Turbo Boost Technology 2.0 in grado di fornire prestazioni senza precedenti. Sono supportati fino a 512 GB di DDR4 ECC RDIMM 2666 MHz RAM per fornire un ampio spazio per grandi progetti, fornendo nel contempo protezione da potenziali errori di memoria.

TS-2888X supporta le schede GPU di accelerazione mainstream NVIDIA, AMD e Intel, fornendo otto slot PCIe e una PSU 80Plus Platinum da 2.000 watt in grado di gestire fino a 4 schede grafiche high-end per una straordinaria potenza di calcolo.

Per soddisfare le esigenze contemporanee di scalabilità e prestazioni, TS-2888X impiega un’architettura di archiviazione ibrida con otto vani unità SATA 6Gb/s da 3,5″ per dischi rigidi, sedici vani unità SATA 6Gb/s da 2,5″ e quattro vani unità da 2,5″ che supportano SSD U.2 PCIe Gen3 x4 NVMe.

L’architettura di archiviazione ibrida consente di abilitare la cache SSD o l’auto-tiering per migliorare le applicazioni esigenti in termini di prestazioni. Sono presenti sei ventole intelligenti che rilevano separatamente la temperatura in zone differenti (CPU, slot PCle, unità di alimentazione e archivio) per fornire un raffreddamento più intuitivo, silenzioso ed efficiente.

TS-2888X introduce un ambiente software completo per consentire alle organizzazioni di creare e mantenere facilmente le applicazioni AI. L’esclusivo QuAI – un pacchetto sviluppatore AI per creare, formare e ottimizzare rapidamente i modelli AI in esecuzione nel NAS – fornisce vari strumenti open-source e framework (incluso Caffe, TensorFlow, AlexNet, FaceNet e molto altro) per rendere i flussi di lavoro AI subito disponibili per gli utenti. TS-2888X è caratterizzato anche da strumenti di backup flessibili e dalla protezione snapshot per garantire la sicurezza dei dati, consentendo nel contempo un’efficiente ripristino di emergenza.