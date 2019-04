Maticmind è Fortinet Emea Partner of the Year 2018

L’annuncio al recente Accelerate Global Conference 2019, in Florida, presso il Walt Disney World Swan & Dolphin Resort di Orlando

Maticmind è stata premiata da Fortinet quale Emea Partner of the Year 2018.

Come da tradizione, anche nell’evento svoltosi la scorsa settimana a Orlando, in Florida, gli award Partner of the Year di Fortinet riconoscono le migliori prestazioni in tema di vendite, customer experience, collaborazione e marketing nel campo della cybersecurity da parte di distributori e reseller dell’azienda in tutto il mondo.

Nella prestigiosa cornice della Accelerate Global Conference 2019, il riconoscimento attribuito a Maticmind ne ha riconosciuto la leadership nei servizi ai clienti, l’incremento del business e la competenza in ambito Security.

Come riferito in una nota ufficiale da Ennio Navarra, Sales Director Corporate: «Per Maticmind, Fortinet Platinum Partner, ottenere questo riconoscimento è motivo di orgoglio. Oltre ad essere motivo d’orgoglio, dimostra il nostro valore e la nostra capacità sia nello sviluppare partnership solide e durature con i vari vendor leader di mercato, sia nell’essere in grado di portare competenze e innovazione in un mercato ICT in continua trasformazione. Questo premio è anche simbolo della passione e della cura che poniamo nello studiare attentamente le soluzioni che offriamo ai nostri clienti, nonché la certezza che garantiamo del nostro costante supporto per rispondere a qualsiasi loro esigenza o problema».