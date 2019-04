Con QNAP TR-002 backup e archiviazione ottimali

L’ultimo nato può anche essere usato come dispositivo di archiviazione interno per il NAS

QNAP Systems ha presentato TR-002, alloggiamento di espansione RAID hardware a 2-bay, utilizzabile come soluzione di espansione dell’archivio NAS, oltre che come archivio RAID hardware per computer Windows/macOS/Linux e NAS.

Già disponibile per l’acquisto, l’ultimo nato si connette a un PC/NAS tramite USB 3.1 Gen.2 Type-C e fornisce una soluzione di archiviazione affidabile per vari requisiti utente.

TR-002 supporta configurazioni di archiviazione singole, JBOD e RAID 0/1.

Gli utenti QNAP NAS possono utilizzare TR-002 con il proprio NAS per impostare i parametri RAID e creare uno storage pool mediante app. In alternativa, TR-002 può essere usato come dispositivo di archiviazione interno per il NAS. Gli utenti Windows, macOS e Linux con opzioni di upgrade dell’archiviazione limitate possono usare TR-002 anche come unitC di espansione, mentre un’utilitC QNAP External RAID Manager dedicata (per Windows e macOS), consentirà di visualizzare l’integrità disco, modificare le configurazioni RAID, controllare log e aggiornare il firmware del TR-002.

Dopo il primo alloggiamento di espansione dell’archiviazione RAID hardware di QNAP (il TR-004 che ha ricevuto ampi consensi fin dal suo lancio) oggi la versione a 2-bay dotata di connettivitC USB 3.1 Gen. 2 consente agli utenti NAS e PC di sfruttare l’elevata velocità di trasferimento dati di TR-002 con protezione RAID.

Lo switch DIP sulla parte posteriore del TR-002 permette di cambiare la configurazione disco. Sono presenti anche indicatori di stato, un pulsante one-touch-copy e un pulsante di espulsione per rendere le operazioni più intuitive.