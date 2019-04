Certificazione Barco per Maverick AV Solutions

La qualifica di Barco Certified Training Centre ottenuta per l’Italia dall’azienda di Tech Data è valida per i prodotti ClickShare e wePresent

Maverick AV Solutions, azienda specializzata in soluzioni audiovideo di Tech Data, ha ottenuto la certificazione Barco Certified Training Centre per i prodotti ClickShare e wePresent in Italia.

Con questa qualifica, già ottenuta in Olanda e Belgio, Maverick fornirà sessioni di formazione ai reseller e system integrator sulle soluzioni ClickShare e wePresent in termini di funzionalità, installazione, gestione e configurazione personalizzate sugli ultimi sistemi in tecnologia di collaborazione.

In qualità di Barco Certified Training Centre e grazie al know how maturato in ambito Smart Meeting e Collaboration, la società di Tech Data potrà fornire training a figure quali Sales, project manager, installation engineers, profili IT, e tutti coloro che sono coinvolti nell’installazione/gestione e configurazione di Clickshare e WePresent.

Al termine della sessione, i partecipanti riceveranno certificazione Barco Certified Specialist.

Il programma di accreditamento permetterà ai reseller e system integrator di rafforzare la relazione con i loro clienti, offrendo una comprensione più approfondita delle capacità dei sistemi tecnologici aziendali. Non solo. Attraverso le sessioni di formazioni il reseller potrà ottenere la certificazione in italiano senza necessità di spostarsi all’estero, acquisire punti RU AVIXA, avere una maggiore comprensioni dei problemi in ambito sicurezza del cliente, gestire i roll-out a livello aziendale ed espandere l’offerta di servizi dedicati.

Come riferito in una nota ufficiale da Daniele Pagni, BU Manager di Maverick AV Solutions: “Siamo molto orgogliosi di aver ottenuto la certificazione Barco Certified Training Centre. Barco ClickShare rappresenta uno dei prodotti di punta nella nostra offerta di soluzioni di collaboration, grazie anche alla solida relazione instaurata con Barco in questi anni. Attraverso l’offerta di training, Maverick punta a rafforzare la relazione con i reseller AV/IT migliorandone l’expertise tecnica, riducendo il numero di richieste al support, e infine migliorando la customer satisfaction”.