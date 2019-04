D-Link e canale: focus sulla formazione

Webinar e un roadshow per l’Italia per fare formazione sui trend del mercato e spiegare le soluzioni D-Link a partner e installatori

D-Link, specialista nello sviluppo di infrastrutture di rete, presenta una serie di iniziative tutte dedicate al canale.

Sarà dedicato a fare il punto sui nuovi trend del mercato e alle opportunità legate alla connettività aziendale e per la Smart City il roadshow che partirà il 9 maggio coinvolgendo Milano, Torino, Firenze, Bari e Caserta. Ogni appuntamento è introdotto da un analista di Context, agenzia di marketing intelligence e analysis focalizzata sul settore It, e proseguirà con un case study di successo e l’intervento degli esperti D-Link.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione.

“D-Link ha sempre tenuto in grande considerazione il rapporto con il canale e la formazione costante degli installatori, fornendo consulenza professionale ai partner VIP+ per la progettazione di nuovi impianti e anche supporto post-vendita – premette Stefano Nordio, VP di D-Link Europe -. Il mercato è a un bivio importante, per vincere la sfida del futuro bisogna evolversi e noi vogliamo aiutare i nostri partner a cogliere questa opportunità, dimostrando loro che possono sempre contare su D-Link”.

Tra le altre iniziative messe in campo anche una serie di webinar gratuiti, dedicati a installatori e partner, della durata di 45 minuti l’uno, in cui si presentano e spiegano le nuove soluzioni wireless dell’azienda declinate per rispondere alle esigenze di Smart City e Imprese 4.0.