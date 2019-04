Motorola ha donato 600 radio professionali per contribuire a migliorare l’efficienza operativa e la reattività dei primi soccorsi

Motorola Solutions, in occasione della giornata di aggiornamento sulle tecnologie di comunicazione mission-critical dedicata alle Associazioni di Volontariato della Protezione Civile di rilievo nazionale sul territorio Italiano, tenutasi a Roma, ha donato 600 radio professionali.

“Da 90 anni la missione principale di Motorola Solutions è di aiutare le persone a dare il meglio nei momenti che contano garantendo comunicazioni mission-critical affidabili – ha dichiarato Sirio Magliocca, amministratore delegato di Motorola Solutions Italia –. Con immenso piacere doniamo queste 600 radio alle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile contribuendo a migliorare l’efficienza operativa e la reattività dei primi soccorritori e a garantire una maggiore sicurezza degli stessi e delle persone che proteggono”.

La donazione

Le 500 radio portatili e le 100 radio veicolari DMR donate verranno distribuite in maniera capillare a 19 Organizzazioni di Volontariato (ODV) nazionali – che dispongono di sezioni territoriali e, in alcuni casi, di vere e proprie reti composte da centinaia di associazioni diffuse in tutto il Paese – secondo 3 macro aree di competenza:

• ODV impegnate nell’assistenza alla popolazione: ANA, ANAI, ANPAS, CISOM, CRI, FIR-CB SER, MISERICORDIE, PROCIV-ARCI, PROCIV ITALIA, SNE;

• ODV con particolare operatività: ANC, CNSAS, GRUPPO AIB PIEMONTE, LEGAMBIENTE, LARES, FEDERMOTO, VAB;

• ODV con specializzazione TLC: ERA, RNRE, FIR-CB SER.

“Ringraziamo Motorola Solutions per la donazione di radio professionali che consentiranno agli utenti delle 19 Organizzazioni di Volontariato durante l’operatività di comunicare in maniera chiara tra di loro e di coordinarsi in modo efficiente così da poter garantire la sicurezza pubblica” ha commentato Patrizio Losi, Presidente della Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile.