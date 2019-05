La rete perfetta? Scopri come realizzarla il 7 maggio a Verona

Aikom Technology in collaborazione con Cambium Networks e Ekahau organizzano il workshop “La rete perfetta. Perché per progettare reti Wi-Fi complesse a colpo sicuro non serve la bacchetta magica”

Come si progetta la rete Wi-Fi ideale? Il tema sarà al centro del workshop “La rete perfetta. Perché per progettare reti Wi-Fi complesse a colpo sicuro non serve la bacchetta magica” organizzato da Aikom Technology in collaborazione con Cambium Networks e Ekahau.

L’appuntamento è fissato per venerdì 7 maggio all’Hotel SHG Catullo, in viale del Lavoro a San Martino B.A., a soli 10 minuti dal centro storico di Verona.

La giornata, la cui partecipazione è gratuita, si aprirà alle ore 09.00 per concludersi alle 15.00 e vedrà alternarsi vari relatori guidati da Luca Vecchiolini, Business Developer in area Wi-Fi per le maggiori aziende del settore, e Davide Pinosa, Wireless Network Infrastructure Designer e Network Engineer che si occupa di network monitoring and troubleshooting da sempre.

Il workshop avrà una forte connotazione pratica e si propone di far imparare ai partecipanti a progettare reti Wi-Fi senza lasciare spazio alla sperimentazione e all’errore, per razionalizzare gli acquisti, soddisfare il cliente e ottimizzare le attività di manutenzione successiva della rete.

Possono partecipare System Integrators, Wi-Fi systems engineers, amministratori IT e chiunque lavori in ambito wireless.

Per i partecipanti sono previsti vantaggi esclusivi come un voucher del valore di 200 euro pe un servizio di planning Wi-Fi eseguito da Aikom Technology e condizioni dedicati per l’acquisto dei software e dei prodotti Ekahau e degli apparati Wi-Fi cnPilot di Cambium Networks.

Per iscriversi gratuitamente e avere maggiori informazioni sul workshop visitate la pagina ufficiale dell’evento.