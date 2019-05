La SIEC Academy ha l’obiettivo di fornire e aggiornare i professionisti del mondo AV Pro in un mondo che cambia

Parte ufficialmente la SIEC Academy, la nuova area di SIEC completamente dedicata alla formazione: iniziative per conoscere i trend e restare aggiornati sui temi caldi e più utili per le aziende, sia in ambito Audio Video Controllo, che a livello normativo, ma anche aggiornamento tecnico, imprenditoriale e professionale.

SIEC, la System Integration Experience Community, è stata un punto di riferimento per la formazione e l’aggiornamento dei professionisti del mondo AV Pro, proponendo diverse tipologie di corsi (HDBaseT, i seminari per ingegneri, i corsi di pre-certificazione, i corsi Technologist). Il contesto, in continua evoluzione, richiede quindi una elevata cultura tecnologica e non può prescindere da un aggiornamento continuo.

La nascita di SIEC Academy va proprio in questa direzione. Il primo corso in programma è fissato per il 27 e 28 maggio ed è focalizzato sulle tecniche di vendita.

Gli altri corsi in programma riguardano:

• Ambienti per l’AV (Soluzioni per l’acustica attiva e passiva) – Due giornate di formazione rivolte a profili tecnici: sede SIEC, 4 e 5 giugno 2019

• AV Over IP (secondo semestre, data da definire)

• Le opportunità di finanza agevolata (R&S, iperammortamento, voucher, etc.) (data da definire)

• Corso informativo sulla certificazione UNI/PdR (data da definire)

• Corso CTS in collaborazione con Avixa (da definire)