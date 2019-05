Il Retail ha “fame” di dati

People Counting, Queue Management, Heatmap e Face Recognition sono le soluzioni più richieste dal settore



Da oggetto del desiderio dei retailer, a strumenti concreti per migliorare le performance dei negozi: cosa intendiamo oggi per In Store Analytics? Non possiamo fermarci al solo utilizzo dello strumento di raccolta dati, ad esempio, il contapersone che segna gli accessi dei visitatori in negozio.

Questo perché il rinnovamento del settore è una partita che si gioca sul campo degli “actionable data”, informazioni sulle dinamiche di negozio che devono essere convertite in azioni, con immediato impatto sulle performance degli store, ottimizzandone il traffico, lo staff, le strategie di marketing e comunicazione.

Strumenti come Peolple Counting, Queue Management, Heatmap e Face Recognition permettono un’analisi puntuale nelle diverse aree di negozio, per migliorarne il tasso di conversione, intervenendo sugli elementi critici, dal servizio ai clienti all’esposizione dei prodotti.

Perchè dire sì alle In Store Analytics

Il risultato è un efficientamento dei negozi, che passa attraverso un supporto ai processi decisionali degli store manager, per una gestione avanzata di aree vendita, ordini, magazzino e personale.

Obiettivi tutti alla portata di un settore che oggi sta puntando su questo tipo di strumenti ad alto contenuto tecnologico, integrandoli in un ecosistema In Store connesso, affidabile ed efficace.

Se da un lato le In Store Analytics danno accesso ad un nuovo modello di misurabilità dell’esperienza d’acquisto, dall’altro aprono ad una nuova concezione di multimedialità e multisensorialità.

Non solo “freddi numeri” ma un’occasione importante per massimizzare l’efficacia della comunicazione In Store: da qui, l’importanza strategica di partnership tra Solution Provider attivi nello sviluppo e fornitura di soluzioni per il Retail e aziende specializzate in Analytics e Retail Intelligence.

La partnership tra Tailoradio e V-Count

È il caso della partnership tra Tailoradio e V-Count per la distribuzione in Italia di soluzioni dedicate alle In Store Analytics.

Con sedi a Miami, Londra, Dubai, Istanbul e Hong Kong, V-Count è già presente con le proprie soluzioni in più di 32.000 location in 110 paesi, servendo top brand dal Fashion all’Automotive, passando per l’elettronica di consumo. Le insight fornite dalle cam 3D V-Count assicurano un’accuratezza del 98% e un maggior dettaglio del dato di People Counting, escludendo ad esempio i carrelli o identificando la presenza di bambini; Integrate da una sonda Wi-Fi, le cam V-Count permettono il calcolo della permanenza media in negozio.

Un aspetto fondamentale per la misurazione delle performance è la possibilità di integrare in piattaforma i dati dagli ERP e registratori di cassa, permettendo di tradurre le informazioni raccolte in un’analisi che si confronta con le performance di vendita o la gestione di personale e prodotti.

In più, controllo totale per i retailer: le soluzioni V-Count permettono di attivare infiniti account, dall’Executive all’Area Manager, fino allo Store Manager, per offrire uno strumento di analisi avanzato, con viste personalizzate e grafici relativi a specifiche funzioni: Best Performing Store, Group Analysis, Wi-Fi Analysis, Store Optimizer, Campaign Statistics.

A Tailoradio spetta il compito di integrare i propri sistemi dedicati alla Retail Experience con gli strumenti V-Count, portando sul tavolo dei grandi brand una soluzione all-in-one che comprende People Counting, Queue Management, Heatmap e Face Recognition.

Partnership come quella tra Tailoradio e V-Count confermano un trend che si sta già traducendo in cambiamenti tangibili nei negozi, sia dal punto di vista della gestione e ottimizzazione dei processi di vendita, che dal punto di vista del cliente, al centro di uno scenario immersivo e coinvolgente capace di adattare dinamicamente la comunicazione In Store al target prevalente rilevato. Il risultato è uno sfruttamento di tutti i canali di comunicazione in dotazione dei negozi, al 100% delle potenzialità commerciali ed emozionali.

Chi è Tailoradio

Tailoradio è un Solution Provider di sistemi dedicati alla Retail Experience in Italia, con oltre 4.000 negozi serviti. E’ partner di importanti Gruppi Editoriali, Telco, System Integrator e ISP per la produzione di Radio In Store, progetti di Digital Signage, In Store Analytics, ma anche progettazione e installazione di impianti audio e video