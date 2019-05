La Telecamera IP Wi-Fi autonoma è 100% wireless perché funziona con le batterie AA. Con agile installazione “Plug & Play”, può essere ricaricata facilmente grazie al supporto magnetico

Advisen, società specializzata nello sviluppo di sistemi elettronici e digitali innovativi per l’utilizzo per la casa, lancia la nuova Telecamera IP Wi-Fi autonoma.

La funzionalità della telecamera è particolarmente agile, con veloce installazione “Plug & Play” via smartphone o tablet (Android 5.0 o successivo, iOS 8.0 o successivo), e connessione Internet tramite Wi-Fi per sorvegliare la propria abitazione o qualsiasi altro luogo con semplicità.

Tramite lo smartphone è possibile vedere ovunque ci si trovi le immagini riprese a distanza e i filmati registrati. Il design discreto e la solida struttura ne consentono l’uso sia all’interno, che all’esterno, avendo un grado di protezione IP65.

Con la funzione rilevamento movimenti la telecamera può avviare automaticamente la registrazione sulla scheda microSD e inviare notifiche push immediate.

La telecamera può essere posizionata su una superficie piana o fissata al muro grazie alle viti in dotazione e può essere alimentata a scelta tramite un carica-batterie per telefoni cellulari di tipo microUSB o da 4 batterie AA LR6: un plus che la rende quindi utilizzabile anche in assenza di una presa di corrente nelle vicinanze.

Il software, inoltre, manda in stand by la camera riducendo al minimo i consumi della batteria, e portandone la durata fino a 6 mesi.

Le principali caratteristiche nel dettaglio:

– Alimentazione tramite adattatore di rete USB (non incluso) o 4 batterie AA LR6 (non incluse);

– Sensore ottico 720p, angolo di visione di 110°;

– Illuminazione a infrarossi per visione notturna accoppiata a sensore di luminosità, portata 8 m;

– Alloggiamento per schede microSD fino a 128 GB per la registrazione dei video (non inclusa);

– Grado di protezione IP65 per uso interno ed esterno;

– Comunicazione audio bidirezionale;

– Autonomia con alimentazione tramite set di 4 batterie alcaline: fino a 6 mesi secondo il carico;

– La base magnetica semplifica la rimozione della telecamera per la sostituzione delle batterie.