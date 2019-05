Epson a Fespa 2019

A Fespa 2019 Epson presenterà nuovi materiali e nuove applicazioni, progettate dagli studenti, presso il padiglione B, stand G10

Durante la fiera FESPA, Epson presenterà una nuova soluzione per la stampa su finta pelle messa a punto dall’azienda italiana Ecotex. Grazie a questa opzione, le stampanti Epson della serie SureColor SC-S potranno stampare direttamente sulla pelle sintetica per la realizzazione di capi di abbigliamento, complementi d’arredo, componenti per auto e moto, nonché articoli promozionali.

Facile da utilizzare, la soluzione esposta in fiera include una stampante, l’opzione Ecotex e un software speciale (sviluppato da Dev Studio), che si integrano perfettamente tra loro in modo da garantire risultati di altissima qualità.

Altre novità

Epson presenterà anche nuovi supporti per la produzione, disponibili nel corso dell’anno, al fine di completare la gamma di carte fotografiche Epson. Caratterizzati da una finitura lucida e semilucida, i nuovi supporti con grammatura di 200 g/m² si rivolgono in particolare ai clienti che utilizzano le stampanti Epson della serie SC-T e della serie SC-P per la stampa di fotografie e poster di alta qualità.

Gli studenti del primo anno del corso di laurea in Textile Design della Birmingham City University presenteranno, presso lo stand Epson, una serie di motivi per carte da parati, federe per cuscini, tessuti per la tavola, pavimentazioni e tendaggi. Per la loro realizzazione è stata utilizzata la palette di colori ACT di Dulux, perfetta per chi ama tessuti semplici e al tempo stesso audaci e divertenti. Dettagliati e di grande impatto, i motivi elaborati dagli studenti si contraddistinguono per il loro brio e i colori vivaci. Molti progetti prevedono l’aggiunta di ricami, orditure e decorazioni in maglia applicati sulla stampa digitale realizzata con stampanti SureColor.