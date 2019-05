Sony vi aspetta al MIR di Rimini

Al MIR Sony Professional presenta le tecnologie e le soluzioni broadcast di ultima generazione per il workflow di produzione audiovisiva

Al “Music Inside Rimini” in corso dal 5 al 7 maggio, Sony Professional presenta le nuove tecnologie e soluzioni audio-video per supportare i content creator nella valorizzazione dei propri contenuti, attraverso due leve chiave: la valorizzazione dei contenuti live, al fine di renderli sempre più coinvolgenti, e l’efficienza del workflow.

Presso il Pad. A7 – Stand 44 è possibile toccare con mano la gamma di camcorder Sony fra cui il nuovo HXR-MC88 lanciato al NAB 2019, le soluzioni audio per applicazioni live, radiomicrofoni di ultima generazione DWR, DWT, i monitor serie LMD-A con il nuovo software HDR, oltre agli innovativi servizi “XDCAM air” e “Virtual Production” di Sony basati su cloud che permettono di creare, controllare, connettere e distribuire contenuti quando e dove lo si desidera attraverso un workflow condiviso.

Il Music Inside Rimini rappresenta un’occasione unica per toccare con mano le innovazioni delle tecniche mirate ad ampliare le possibilità artistiche della produzione audiovisiva. Il target è quello dei contenuti di qualità attraverso esperienze “live” e la sperimentazione “on stage”. Per questo motivo, Sony quest’anno ha deciso di essere presente anche al Padiglione C3 – Palco Rock 1, dove sarà possibile vedere all’opera e testare le soluzioni per la ripresa 4K HDR dal vivo, durante l’esibizione della band Pop Deluxe.

Riflettori puntati sulle ultime novità Sony

Direttamente dal NAB 2019, il camcorder HD ultra-compatto HXR-MC88 di Sony offre contenuti in qualità HD professionale a costi contenuti. Grazie all’ampio sensore CMOS Exmor RS 14,2 megapixel 1.0-type stacked, gli utenti possono registrare immagini di alta qualità con disturbi ridotti, in condizioni di luce scarsa o intensa. La telecamera è dotata anche del sistema di messa a fuoco automatica Fast Hybrid, oltre a filtri ND a 4 step e zoom ottico 12x, che può essere raddoppiato fino a 24x con Clear Image Zoom, mantenendo la risoluzione piena grazie alla tecnologia Super Resolution, e aumentato fino a 48x con Digital Extender di Sony.

Inoltre, metteremo a disposizione dei visitatori un corner per interviste dotato dei camcorders, PXW-Z190 e PXW-Z280, equipaggiati con una terna di sensori nativi in 4K. Tale set-up ci consentirà di interconnettere in wireless i camcorders con le piattaforme XDCAM air e Virtual Production, mettendo alla prova il concetto di nuovo workflow per la produzione cost-effective.

Il MIR rappresenta la prima occasione per presentare la nuova proposizione Sony “Intelligent Media Services”. All’interno del progetto IMS, Sony intende racchiudere le soluzioni e i servizi di nuova generazione mirati alla innovazione dei processi produttivi, sia rispetto alle piattaforme “residenti” che quelle su “cloud”.

In tale contesto, allo stand Sony è possibile approfondire le peculiarità di:

– XDCAM air il servizio basato su cloud di Sony che permette di connettere in wireless i camcorder dalle location con le infrastrutture del broadcaster. XDCAM air si integra perfettamente con sistemi per la redazione giornalistica e MAM (ad es. Sony Media Backbone Hive e Media Backbone NavigatorX) per supportare il workflow di acquisizione in remoto. Le nuove caratteristiche includono supporto bidirezionale della funzione di Intercom audio, streaming HEVC (H.265) e streaming per la distribuzione multi-punto.

– Virtual Production, la soluzione originale Sony configurabile in abbonamento basata su cloud che fornisce un set completo di strumenti di produzione, mixer video-audio, storage, titling, grafica per finalizzare lo streaming multipiattaforma.