Panasonic dal 5 al 7 maggio al Music Inside Rimini

Panasonic presenterà la sua gamma di prodotti per il Visual e il Broadcast

Dal 5 al 7 maggio, allo stand 114 (padiglione A5), Panasonic sarà al Music Inside Rimini, la fiera delle tecnologie audio, video, luci per concerti e spettacoli, con la sua gamma di prodotti Visual e Broadcast.

La proposta di Panasonic

Presso il proprio stand Panasonic presenterà, oltre ad altri innovativi prodotti visual, una novità appena annunciata a ISE 2019: la serie PT-VMZ60. Estremamente compatti e leggeri e caratterizzati da un rapporto di proiezione 1,09-1,77:1, i proiettori laser di questa categoria sono ideali per un utilizzo nei settori corporate, education e museale.

Per quanto riguarda la categoria di prodotti broadcast sarà possibile invece visionare la telecamera AW–UE150, la prima PTZ integrata che supporta video 4K a 50P di alta qualità, e il nuovo camcorder palmare 4K AG-CX350, dotato di sensore da 1″ MOS, obiettivo grandangolare 24,5mm con distorsione minima e zoom ottico 20x, ideale per le riprese di eventi sportivi e live streaming.

Panasonic sarà presente inoltre anche nell’area integrAlive, progetto MIR creato in collaborazione con il magazine Connessioni, UX-Men e il supporto di altri brand del settore. Presso quest’area, ci si potrà immergere in un ambiente multimediale che riproduce la sala conferenza del futuro, dove Panasonic ha contribuito con i seguenti prodotti: il proiettore laser da 12000 ANSI lm PT-RZ120, progettato per l’utilizzo intensivo nei settori education e corporate, la remote camera Full HD AW-HN130, caratterizzata da supporto NDIIXHD incorporato, e il software di autotracking AW-SF200, in grado di seguire il relatore in modo automatico, senza bisogno di un operatore.

I seminari

Nell’area IntegrAlive Panasonic terrà inoltre due seminari: “Proiettori Laser in 10 domande: tutto quello che è necessario sapere e i miti da sfatare” e “Telecamera PTZ e software di autotracking: tecnologie a supporto delle conferenze del futuro”.

Gli eventi si terranno nei seguenti giorni e orari: 5 maggio – ore 12.00, 6 maggio – ore 13.00 e 7 maggio – ore 12.20.