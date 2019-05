5 nuove tappe per il Tech Experience Tour 2019 di Exclusive Networks

Dal 9 al 28 maggio il tour dei record e del cloud sicuro sbarca ad Ancona, Napoli, Bari, Catania e Cagliari

Dopo Roma, Padova, Milano e Torino il Tech Experience Tour 2019 di Exclusive Networks è pronto a sbarcare al Centro Sud Italia per portare anche qui i massimi esperti di cybersecurity e cloud migration al cospetto dei system integrator locali.

Il distributore ICT a valore che si occupa di accelerare l’ingresso sul mercato e la crescita di tecnologie innovative di cybersecurity, networking e infrastruttura ha, dunque, annunciato la seconda fase del suo evento itinerante organizzato per incontrare partner e clienti sul loro territorio.

Il 9 maggio ad Ancona, il 15 maggio a Napoli, il 21 maggio a Bari, il 23 maggio a Catania e il 28 maggio a Cagliari il roadshow interattivo dedicato al cloud computing sbarcherà nel Centro Sud Italia per mettere in contatto diretto gli operatori ICT locali con i più importanti vendor internazionali del settore: Aerohive, Allot, Eaton, F-Secure, FireEye, Fortinet, Gigamon, Infoblox, Nutanix, Palo Alto, Proofpoint, SentinelOne, Super Micro, WatchGuard, Zyxel.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Luca Marinelli, Managing Director Exclusive Networks Italia: «Il titolo “Human Touch, insieme verso l’innovazione” è il filo rosso, il cuore di questo progetto itinerante. Il Centro Sud è un’area che più di altre necessita di supporto e prossimità proprio per la forte frammentazione delle imprese che la animano».

Una frammentazione del tessuto industriale che determina l’esistenza di linguaggi, modalità, abitudini di acquisto e uso dell’innovazione digitale molto verticali tra loro. Motivo per cui queste particolarità vanno conosciute e rispettate.

Anche in questa seconda fase del progetto, Tech Experience Tour 2019, (hashtag ufficiale per la diretta social: #EXNRoadTour), porterà in scena una vera e propria esperienza di migrazione in cloud, sicura ed efficace.

Un piccolo grande Live Show per mettere nelle mani degli operatori di canale un’opportunità senza precedenti ma anche strumenti di supporto mi così preziosi per i loro clienti.

Qui tutti i dettagli per partecipare alla tappa di Ancona, il prossimo 9 Maggio

Qui tutti i dettagli per partecipare alla tappa di Napoli, il prossimo 15 Maggio

Qui tutti i dettagli per partecipare alla tappa di Bari, il prossimo 21 Maggio

Qui tutti i dettagli per partecipare alla tappa di Catania, il prossimo 23 Maggio

Qui tutti i dettagli per partecipare alla tappa di Cagliari, il prossimo 28 Maggio