Il Cloud è una soluzione, ma non è “La soluzione” a tutte le esigenze di elaborazione. Portare i dati sul Cloud, infatti, comporta una serie di limitazioni, in termini di latenza, a volte incompatibili con le esigenze delle aziende. Un limite che può essere superato utilizzando l’Edge Computing.

Proprio l’Edge Computing, come ci raccontano in una divertente intervista doppia Lorenza Agostoni e Stefano Sabbatini, offre interessanti opportunità. L’Edge Computing, infatti, comporta l’installazione delle macchine in periferia, ovvero vicino ai sistemi di generazione dei dati. Questo non significa la scomparsa dell’infrastruttura in Cloud, ma lo sviluppo di una nuova soluzione, molto più rapida e affidabile, poiché non soggetta ai problemi della Rete pubblica.

Partner e System Integrator sono così chiamati a realizzare mini e micro Data Center, che generano e genereranno moltissime opportunità in termini di vendita, ma soprattutto di supporto e assistenza ai clienti. Per questo APC ha creato un programma dedicato ai propri partner, con una serie di progetti dedicati e originali. Non la solita certificazione, ma un’autentica specializzazione in Edge Computing, che sfrutta al meglio le capacità di monitoraggio offerte dalla piattaforma.

Lorenza Agostoni e Stefano Sabbatini, però, non ci hanno svelato tutti i piani di APC by Schneider Electric. Perché una parte dei progetti verrà raccontata nella prossima intervista doppia…

