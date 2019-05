20 nuovi display professionali BRAVIA per Sony

I nuovi display Sony BRAVIA includono modelli 8K e OLED che offrono una qualità dell’immagine straordinaria e potenti funzionalità professionali per applicazioni nei settori corporate, education e retail

Sony presenta la sua nuova line-up di Display Professionali BRAVIA, fra cui il primo modello 8K. La nuova gamma si compone di 20 display diversi.

Tutti i nuovi modelli presentano un sintonizzatore TV integrato, operatività 18/7 e supporto per Android 8.0, che velocizza il processo di installazione di file APK di terze parti e permette l’avvio automatico delle app. In questo modo i manager AV hanno a disposizione un numero maggiore di opzioni per personalizzare ogni display e ridurre il tempo di configurazione per gli utenti finali, impostando l’avvio automatico delle applicazioni (come i software per le videoconferenze) all’accensione del display.

La nuova funzione di aggiornamento remoto del firmware permette, inoltre, ai manager AV di gestire centralmente gli aggiornamenti dei software di ogni display via IP. L’attuale gamma di Display Professionali BZ BRAVIA di Sony sarà compatibile con Android 8.0 tramite un aggiornamento del software che sarà disponibile nei prossimi mesi di quest’anno.

I nuovi modelli di punta di Sony sono:

· ZG9 – il primo Display Professionale BRAVIA 8K di Sony, che rappresenta la nuova generazione di tecnologia di imaging. Disponibile sia nel formato 85″ che 98″, offre una qualità dell’immagine superiore senza compromessi, con dettagli, colori e contrasto eccezionali in High Dynamic Range (HDR). Lo ZG9 è dotato di chip personalizzato X1 Ultimate, progettato specificamente per processare immagini 4K e 8K. Il chip presenta un enhancer di contrasto dinamico, Super Bit Mapping HDR e Precision Colour Mapping, che permettono di rilevare automaticamente centinaia di oggetti e migliorarne la qualità.

· XG80/XG85 – la serie XG8 di display professionali ad alte specifiche offre un’incredibile qualità dell’immagine in 4K HDR e presenta funzionalità professionali avanzate, come la configurazione rapida con Pro Mode, impostazioni one-step per il signage e per le sale riunioni e supporto per API aperte. I display XG8 sono disponibili in 6 formati differenti, da 43″ a 85″.

· AG8/9 – questi fantastici display professionali AG8/9 con tecnologia OLED all’avanguardia producono immagini incredibilmente vivide e nitide oltre a offrire una serie di soluzioni professionali integrate, fra cui un sistema di automazione smart, un riproduttore multimedia e un’interfaccia specifica per le sale riunioni.