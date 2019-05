Scommesse sportive in Italia: le novità 2019

In aumento le scommesse sportive che saranno influenzate dal crescente uso dei device mobili e la possibilità di poter scommettere in real time

Nel corso degli ultimi anni, il settore delle scommesse sportive in Italia ha fatto registrare un trend di crescita a dir poco impressionante. I dati relativi all’anno scorso lo confermano appieno: nel 2018, infatti, c’è stata una spesa complessiva pari a 643,2 milioni di euro. In realtà, però, più del 40% di tutto il mercato è legato a tre piattaforme, ovvero Bet365, che detiene il 16,3% delle quote di mercato, Snaitech, con il 10,4% e Sks365 con il 14,7%.

Scommesse sportive, una crescita senza precedenti

È certo che il boom dei casinò su mobile ha fatto impennare ancora di più i dati relativi alle scommesse online. La nuova frontiera su cui stanno puntando sempre più operatori del settore è proprio l’accessibilità dai device mobili, anche se tra i fattori determinanti nella scelta dei siti ci sono i bonus scommesse, la possibilità di seguire gli eventi live e la quantità degli eventi all’interno dei palinsesti. Mettere a disposizione degli utenti l’opportunità di puntare direttamente tramite il proprio smartphone o tablet, in qualsiasi luogo ci si trovi, è lo step che è già stato fatto da numerose piattaforme.

Scommesse live e social network

Scommettere sullo sport è diventato più semplice in confronto a qualche decennio fa, quando non esistevano tutte queste opzioni e, spesso, l’unico modo per puntare su un certo evento era quello di recarsi fisicamente presso il centro scommesse. Ora la tecnologia ha “investito” completamente anche il settore delle scommesse sportive, rendendolo sempre più incentrato sull’offerta da mobile. Il mobile betting, così viene chiamato, ha un potenziale di crescita che fa davvero paura, esattamente al pari del live betting e del mobile casinò. Anche le scommesse live hanno rivoluzionato il settore da qualche anno a questa parte: la possibilità di puntare su una partita che si sta svolgendo in tempo reale, rende questo tipo di scommesse estremamente affascinanti per tanti giocatori. Certo, dietro ogni scommettitore professionista si nasconde un grande e minuzioso lavoro di studio e di analisi per interpretare e capire le quote e per scegliere il momento giusto in cui puntare, in modo particolare quando si parla di scommesse live. Tante aziende del settore, inoltre, stanno investendo anche sulla pubblicità tramite social network, con l’obiettivo di aumentare il proprio bacino di utenti, offrendo dei bonus di benvenuto su misura per tutti i nuovi giocatori che si iscrivono alla piattaforma web tramite i social.