Fujitsu presenta un nuovo convertibile di fascia business

Fujitsu ha aggiornato il notebook tradizionale LIFEBOOK U939 con nuove caratteristiche come la tastiera retroilluminata e la tecnologia Thunderbolt 3

Fujitsu LIFEBOOK U939X è il nuovo pc convertibile di fascia business di Fujitsu, che si contraddistingue per la sua leggerezza e che oltre ad essere super sottile si può aprire completamente per convertirsi in un tablet basato su Windows.

Fujitsu LIFEBOOK U939X

Con il suo peso di 1,015 Kg il nuovo modello LIFEBOOK permette agli utenti professionali più esigenti di sostituire sia il tablet che il classico notebook con un unico dispositivo.

Il modello LIFEBOOK U939X da 13,3″, protetto da un robusto involucro in magnesio, è dotato di un display touchscreen antiriflesso a densità superelevata completato da penna e tastiera di dimensioni standard. La connettività si basa sulle porte HDMI ed Ethernet con un’opzione 4G/LTE, così da non dover ricorrere a scomodi adattatori per potersi collegare alle reti aziendali.

Con il più recente processore Intel Core vPro per raggiungere il top delle prestazioni, il nuovo LIFEBOOK U939X si avvale di una penna di assoluta precisione basata sulla tecnologia Wacom AES che, in modalità tablet, permette di annotare facilmente i documenti e consente di apporre firme digitali direttamente sul dispositivo.

Nella gamma dei convertibili arriva la convenienza di LIFEBOOK U729X

Viene proposto a prezzi competitivi il fratello minore del modello U939X, il nuovo FUJITSU Tablet LIFEBOOK U729X che costituisce la generazione successiva dell’apprezzatissima gamma di super-portatili Lifebook serie P.

Il modello U729X possiede un display touch Full HD da 12,5″ che si apre totalmente in modalità tablet, completo di penna Wacom e di vano alloggiamento per la penna a ricarica induttiva.

La seconda generazione del notebook professionale ultraleggero Fujitsu LIFEBOOK U939 da soli 920g

Fujitsu ha inoltre aggiornato il notebook ultramobile superleggero LIFEBOOK U939 con nuove caratteristiche senza tuttavia aumentarne il peso, che si mantiene costante a soli 920 grammi.

La seconda generazione di questo modello adotta una videocamera a infrarossi per poter accedere comodamente al computer in maniera sicura attraverso Windows Hello, un touchscreen antiriflesso, una tastiera retroilluminata e upgrade delle prestazioni e delle capacità grafiche.

Tutti i modelli LIFEBOOK U939X, LIFEBOOK U939 e U729X integrano la tecnologia di autenticazione biometrica Fujitsu PalmSecure e mettono a disposizione una vasta gamma di processori Intel Core vPro di ottava generazione tra cui scegliere.

Una novità riguardante i modelli U939X e U939 è l’introduzione della tecnologia Intel Thunderbolt 3 che permette il collegamento di più display o dispositivi attraverso un’unica porta compatta USB Type-C.

Fujitsu potenzia le performance di tutta la gamma Lifebook

Fujitsu ha potenziato l’intera gamma LIFEBOOK serie U. I modelli avanzati LIFEBOOK U7x9, disponibili nelle versioni con display da 12,5″, 14″ e 15,6″, sono stati arricchiti con la tecnologia Intel Thunderbolt 3 e relativa porta USB Type-C, e con un’uscita HDMI.

Inoltre, Fujitsu ha rinnovato anche ulteriori modelli della propria gamma di dispositivi mobili come il LIFEBOOK T939, il tablet STYLISTIC Q739 e la linea LIFEBOOK serie E5 introducendo gli ultimissimi processori Intel Core vPro di ottava generazione.