Canon presenta la nuova Océ Colorado 1650

Una nuova stampante roll-to-roll Canon con tecnologia UVGel green, versatile e produttiva

Canon amplia la propria offerta roll-to-roll di grande formato con la nuova stampante Ocè Colorado 1650, dotata di tecnologia Canon UVgel.

Perché Canon Ocè Colorado 1650 ha una marcia in più

La nuova stampante di produzione da 64″ offre il livello di produttività, qualità di stampa e versatilità dei supporti garantito da Océ Colorado 1640.

I fornitori di servizi di stampa (PSP), con elevati volumi di applicazioni, possono contare su un elevato grado di prestazione anche sui supporti più complessi come vinili autoadesivi, carte da parati, canvas, soft signage e grafica illuminata solo fronte o solo retro, che richiedono un alto grado di flessibilità in fase di produzione e montaggio.

Océ Colorado 1650 utilizza una nuova versione di inchiostro Canon UVgel, pensata per ottimizzare la versatilità del prodotto incrementando la sua elasticità. Le stampe così possono essere piegate senza alcun rischio di rottura.

La nuova stampante integra Océ FLXfinish, un nuovo approccio alla polimerizzazione LED che consente all’utente di scegliere la modalità opaca o lucida per ogni singola stampa al fine di ottenere diverse finiture estetiche, senza dover sostituire gli inchiostri o i supporti. Una finitura lucida aumenta l’impatto visivo di applicazioni come banner e poster, mentre l’aspetto opaco è ideale per le applicazioni da interni di alta qualità esposte alla luce artificiale, come carte da parati o materiali POS.

La tecnologia Océ FLXfinish consente anche di stampare su supporti porosi, come la carta comune, e su materiali per soft signage, come tessuti e grafica con bordi in silicone. Grazie al “fissaggio” immediato delle singole gocce di inchiostro, il substrato non assorbe direttamente il colore.

Le soluzioni della serie Colorado si contraddistinguono per la capacità di realizzare perfette stampe in fronte-retro, oltre a garantire performance ottimali nell’utilizzo di supporti avvolti con la superfice stampabile verso l’interno. Tutto questo è reso possibile dal posizionamento esatto del media sul piano di stampa che assicura un registro ideale, incrementano il potenziale e la versatilità in fase di produzione.

Una soluzione già testata

Océ Colorado 1650 è stata testata da diversi clienti Canon UVgel nell’area EMEA, che hanno riferito risultati eccellenti per un’ampia gamma di applicazioni, tra cui carte da parati, etichette e grafica promozionale.

Canon presenta la nuova soluzione a FESPA Global Print Expo 2019 a Monaco, Germania (stand B5-E30). La stampante è utilizzata live per la realizzazione in tempo reale di applicazioni come carte da parati e vinili autoadesivi.

Presso lo stand sarà in funzione anche il modello Océ Colorado 1640, utilizzato per la produzione di materiali POS con taglio in linea automatizzato, realizzato con l’ausilio della tecnologia di finitura del partner Fotoba.