TTG 15 MAGGIO 2019: Ecostruxure IT

Nel TTG del 15 maggio: Achab, Schneider Electric, Sisal, Italdron ed F5

TTG 15 MAGGIO 2019 – IN QUESTA EDIZIONE:

Nel TTG del 15 maggio 2019 Achab parla della sua partnership con Webroot, Schneider Electric presenta Ecostruxure for IT e SISAL è premiata da CIONET per un progetto altamente innovativo.

Italdron spiega perchè per far volare un drone è necessario avere un brevetto da pilota e F5 illustra il valore delle applicazioni per le aziende moderne.