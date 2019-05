Extreme Networks annuncia Extreme Elements

Si tratta degli elementi su cui costruire una “Autonomous Network”

Extreme Networks lancia Extreme Elements, una combinazione unica di software, hardware e servizi che possono essere combinati per creare soluzioni personalizzate in grado di rispondere ai bisogni delle organizzazioni in qualsiasi settore.

Extreme Elements utilizza le soluzioni Extreme Smart OmniEdge, Automated Campus e Agile Data Center – sostenute dall’esperienza delle persone e dall’AI – per fornire agli utenti gli elementi di cui hanno bisogno per creare la “autonomous network” in grado di apprendere e autocorreggersi, e la Autonomous Enterprise dove architettura, automazione ed esperienza operano in perfetta armonia.

A differenza di altre architetture di rete, Extreme Elements è intrinsecamente sicura, e fornisce un supporto multivendor in un ecosistema aperto e basato su standard.

Gli strumenti di analisi, automazione, sicurezza e IoT sono il collante che tiene insieme gli elementi, e comprendono:

· Extreme Management Center

Il software di network management offre ai responsabili IT gestione centralizzata e visibilità end-to-end, assicurando un funzionamento regolare e una rapida soluzione dei problemi.

· ExtremeAI Security

La nuova applicazione sfrutta machine learning e artificial intelligence per fornire visibilità sulla rete, individuare il traffico dannoso, monitorare in tempo reale gli apparati IoT per i comportamenti anomali, e fornire soluzioni automatizzate.

· Extreme Workflow Composer

La soluzione per l’orchestrazione della rete permette alle aziende di implementare le funzioni di automazione – complete, personalizzabili o fai-da-te – in base alle loro esigenze, tutte supportate all’interno di qualsiasi ambiente di rete multi-vendor.

· Infrastruttura Software-Driven Extreme

Soluzioni di rete allo stato dell’arte per la periferia, la sede aziendale e il data center, migliorate con apparati intelligenti basate su processori x86 di nuova generazione, che comprendono ExtremeCloud Appliance, ExtremeSwitching X465 premium, switch stackable gigabit Ethernet, e la nuova piattaforma ExtremeAccess. Tutte le soluzioni offrono il supporto container per portare la potenza di elaborazione dove è necessaria.

· ExtremeAnalytics

Il software per l’analisi della rete e delle applicazioni permette alle strutture IT di comprendere quali applicazioni stanno girando in rete, chi le sta utilizzando, e i tempi di risposta di ciascuna applicazione, in modo da individuare i problemi e ottimizzare le prestazioni, dalla periferia al data center e al multi-cloud.

· Defender for IoT

Soluzione per la sicurezza degli end-point che permette alle aziende di utilizzare in modo sicuro gli apparati IoT, isolandoli dagli altri servizi. Defender for IoT può essere implementato su qualsiasi rete, ed è molto facile da utilizzare anche da parte del personale non tecnico in scuole, ospedali, punti vendita e sedi ricettive per isolare e proteggere gli apparati IoT cablati e wireless dagli attacchi informatici.