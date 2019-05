La piattaforma di sviluppo basata sul sistema Bluetooth Low Energy con i consumi più bassi del settore offre opzioni di rilevamento e controllo modulari e esempi di codice pronto all’uso

RS Components (RS), distributore multicanale globale di prodotti di elettronica, automazione e manutenzione, ha reso disponibile il kit di sviluppo Bluetooth Low Energy IoT (B-IDK) a marchio ON Semiconductor.

Basato sul Bluetooth Low Energy Radio System-on-Chip (SoC) con il più basso consumo di energia del settore, la piattaforma modulare è particolarmente adatta ai progettisti che sviluppano applicazioni per l’IoT e che necessitano di una maggiore durata della batteria, come ad esempio dispositivi intelligenti, asset tracker, dispositivi indossabili e illuminazione intelligente.

Il SoC RSL10 di ON Semiconductor è certificato Bluetooth 5 e con la più bassa potenza del settore, ottimizzato per applicazioni Bluetooth a bassa energia. Caratterizzato da un processore ARM Cortex-M3, un DSP a bassa potenza e un ricetrasmettitore a 2,4 GHz, la sua potenza di picco in ricezione è di 7 mW e il suo consumo “deep sleep” quando è inattivo è di soli 62,5 nW. Progettato per l’uso con batterie da 1,2 e 1,5 V, l’RSL10 sopporta un intervallo di tensione di alimentazione tra 1,1 e 3,3 V senza richiedere un convertitore cc/cc.

Il B-IDK è una piattaforma IoT modulare per lo sviluppo di applicazioni Bluetooth Low Energy. Comprende una scheda RSL10 (BDK-GEVK) ed è supportata da una serie di opzioni hardware per sensori e attuatori modulari. L’ambiente di sviluppo integrato (IDE) e il software intuitivo e facile da usare, con diversi esempi disponibili, consentono un rapido sviluppo di molte applicazioni per l’Internet of Things. Il BDK-GEVK è dotato di un’applicazione mobile configurabile che controlla i sensori e gli attuatori. L’applicazione supporta anche la connettività cloud, consentendo la pubblicazione MQTT e l’abbonamento ai dati dei sensori/attuatori tramite AWS, Azure, IBM Cloud o servizi cloud personalizzati.

Le opzioni dei sensori da utilizzare con il BDK-GEVK includono luce ambiente, inerziale e ambientale (ALS/IMU/ENV), prossimità, movimento e tocco/livello. Le opzioni di controllo a più elevata potenza sono disponibili sotto forma di schede figlie dell’attuatore che si collegano alla scheda base tramite l’adattatore di alimentazione CC BDK-DCDC-GEVB di ON Semiconductor. Comprendono un alimentatore con doppio driver LED, un controller per motori passo-passo e un controller per motori cc brushless.

Il software B-IDK include il pacchetto di sviluppo indipendente dal fornitore CMSIS (Cortex Microcontroller Software Interface Standard) per la serie di processori ARM Cortex-M. Il pacchetto fornisce una documentazione dettagliata e un codice di esempio pronto all’uso.