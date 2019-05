Unified commerce: Cegid lancia DOM

DOM è la nuova soluzione Distributed Order Management per aiutare i retailer a non perdere mai una vendita

Cegid ha lanciato DOM (Distributed Order Management), una nuova soluzione pensata per migliorare ulteriormente il sistema di gestione degli ordini. DOM, infatti, consente ai retailer di organizzare e coordinare in maniera intelligente gli ordini effettuati attraverso i vari canali di vendita offline e online per gestire al meglio il loro inventario, senza mai perdere una vendita.

DOM è stata presentata in occasione dell’evento Cegid Connections di Madrid.

Il punto vendita non è scomparso, si sta reinventando

Contrariamente a quanto si crede, nell’era del commercio unificato i negozi fisici non sono scomparsi. Il 64% dei retailer utilizza ora il proprio punto vendita come centro di distribuzione off-site e on-line, o prevede di farlo.

Il negozio è diventato il centro di un’esperienza che deve poter soddisfare le crescenti aspettative dei consumatori di servizi ultra-connessi, personalizzati e ampliati.

Per indirizzare queste sfide e trasformare il punto vendita in un hub connesso in cui vengono gestiti molti flussi di acquisto, i retailer devono avere una visione a 360 gradi delle vendite, dei clienti e delle scorte.

Per farlo, avrebbero bisogno di accedere a dati chiave per elaborare gli ordini in maniera pertinente ed efficiente in termini di costi. È quindi essenziale disporre degli strumenti necessari per massimizzare l’esperienza del cliente.

DOM, per l’evoluzione dell’omnicanalità

Cegid risponde alle esigenze dei retailer in termini di sistema di gestione degli ordini con la sua nuova soluzione DOM (Distributed Order Management) al fine di migliorare la gestione dell’inventario e la posizione degli stock.

Attraverso un’unica repository che combina diversi canali di vendita, una visione in tempo reale della gestione dell’inventario in-store e tra tutti i canali, una singola unità di controllo di tutte le operazioni e della gestione del flusso, i retailer possono lavorare per assicurare che gli acquisti dei loro clienti siano disponibili ed essere certi di non perdere mai una vendita.

La soluzione DOM si adatta a qualsiasi dimensione aziendale e può essere facilmente implementata da Cegid Retail in aggiunta alle soluzioni OMS esistenti. Per i retailer internazionali, la soluzione è in grado di integrarsi e adattarsi ai diversi criteri e alle aspettative peculiari di ciascun mercato.

Per i clienti, l’acquisto è semplice: è possibile acquistare online o nello store senza limiti e senza il rischio che un prodotto non sia disponibile.