Maverick amplia gli orizzonti delle videocamere intelligenti di Huddly

Dalla BU di Tech Data supporto coerente per i roll-out multi-Paese dei due modelli di videocamera con AI, Huddly IQ e Huddly GO

Maverick AV Solutions e Huddly hanno unito le forze per realizzare una collaborazione ottimale nelle videoconferenze.

Stando agli accordi, la divisione specializzata in soluzioni audiovideo di Tech Data supporterà a livello europeo il partner Huddly, specialista in videocamere dotate di tecnologia AI, per consentire una maggiore crescita in nuovi mercati e settori.

Da qui un’intesa in base alla quale, le 18 country di Maverick distribuiranno l’Huddly IQ e l’Huddly GO, due diversi modelli di videocamera che con le loro funzionalità avanzate di intelligenza artificiale rappresentano il futuro della videoconferenza.

Huddly IQ e Huddly GO sono entrambe certificate per lavorare assieme a brand leader del settore come Google, Avocor, Microsoft Teams, Zoom, Crestron e NEC Displays, rendendo questi prodotti particolarmente versatili in ambito audio/video. Entrambe le videocamere sono dotate di funzionalità di videoconferenza innovative.

Huddly IQ ha un obiettivo video grandangolare a 150 gradi, microfono incorporato e dispone di funzionalità avanzate come analitiche sulla sala e tecnologia AI.

Con Genius Framing, Huddly IQ rende i meeting più naturali, ingrandendo perfettamente i partecipanti e inquadrandoli nell’immagine. Tramite Huddly InSights API, le organizzazioni che scelgono di installare una telecamera Huddly IQ all’interno dei loro spazi riunione possono accedere a informazioni e spunti essenziali, tra cui l’utilizzo degli spazi. La fotocamera si evolve costantemente nel tempo attraverso gli aggiornamenti software forniti da Huddly.

Huddly GO è una videocamera per conferenze compatta, grandangolare, dotata di un software che mostra i contenuti video in alta qualità attraverso una connessione USB.

Come riferito in una nota ufficiale da Daniele Pagni, BU Manager di Maverick Italia: «Questa partnership consentirà a Maverick di fornire ai nostri clienti una soluzione ancora più agile. Huddly GO e IQ sono perfette per una vasta gamma di sale riunioni e offrono una grande opportunità per i rivenditori che desiderano offrire una tecnologia di videoconferenza di alta qualità insieme ad altri componenti. Siamo in grado di offrire ad Huddly un supporto coerente per i roll-out multi-Paese e una rapida implementazione attraverso il nostro supporto logistico».

Per Fraser Park, VP Strategic Alliances and Partnerships for Huddly: «Il team Maverick ha una profonda esperienza tecnica e conoscenza dei canali IT e AV e di come questi due mercati si interfacciano tra loro. I nostri pacchetti di sale riunioni congiunte consentiranno un’implementazione e una gestione delle sale riunioni di facile utilizzo, di alta qualità e coerente a livello globale. Maverick è molto vicina ai principali partner di piattaforma con cui lavoriamo, tra cui Google, Microsoft e Zoom. Questa nuova partnership è una fantastica opportunità per offrire un valore reale ai clienti integrando le migliori soluzioni tecnologiche del settore».