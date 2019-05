Battesimo sull’acqua per Sunell Italia

La filiale italiana della cinese Sunell Technology è stata ufficializzata con un grande evento sul lago di Como

È nata ufficialmente Sunell Italia, filiale nostrana della cinese Sunell Technology Corporation decisa a conquistare il mercato italiano della videosorveglianza.

Per farlo al meglio, il Gruppo Cinese riconosciuto in 80 Paesi come riferimento assoluto per l’elevata qualità delle immagini dei suoi sistemi, ha annunciato le linee guida della sua strategia con una grande evento sul lago di Como, mettendo a punto una crociera a bordo della motonave Orione, cui ha partecipato anche Ann Wu, titolare della Corporation.

Testimonial d’eccezione, il campione di calcio Totò Schillaci, che ha spiegato come lavorare in Team per crescere insieme.

La Convention intitolata “Sali a bordo con Sunell” aveva, infatti, l’obiettivo di formare una squadra di professionisti della sicurezza per veicolare i prodotti Sunell tutelando tutta la filiera.

Destinata agli attuali distributori, ma anche ai loro clienti e a chiunque sia interessato a conoscere le tecnologie e il mondo Sunell, l’evento ha posto l’accento sia sui prodotti e sulle soluzioni, sia sulla strategia e la filosofia commerciale per quanti vogliono essere coinvolti nel progetto Sunell Italia.

La strategia Sunell Italia

Non a caso, il neonato marchio Sunell Italia si rivolge al canale con una proposta “indirizzata a spazzare via la guerra dei prezzi e a riportare moralità nella divisione dei margini, assicurando così anche il miglior servizio al cliente finale”. Non si può vendere la sicurezza come un elettrodomestico.

Da qui la proposta di una partnership supportata dal vendor e da una rete di distributori di zona in grado di affiancare professionalmente l’installatore nel pre e post-vendita attraverso corsi di formazione, assistenza tecnica, attività di consulenza, documentazione commerciale e di marketing.

Il prodotto Sunell non è presente sui canali commerciali online né si possono trovare prezzi netti in Internet, a tutela del giusto guadagno e della professionalità dell’intera catena distributiva. I prodotti, sempre aggiornati e di ultima generazione, sono il risultato di un R&D Department di oltre 500 addetti, una garanzia di affidabilità totale.

Sunell Italia offre oltre alla sede direzionale di Rho (Milano), con circa 15 persone che operano nella sicurezza da almeno 10 anni, anche un sito logistico di 10mila metri quadri, magazzino automatico e personale su due turni per garantire consegne entro le 24 ore.