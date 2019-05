Maticmind è Dell EMC Channel Services Delivery Excellence 2019

Il riconoscimento in occasione del Dell Technologies World Forum 2019 a Las Vegas

Maticmind è stata premiata in qualità di Channel Services Delivery Excellence in occasione del Dell Technologies World Forum 2019 di Las Vegas, svoltosi gli scorsi 4-7 maggio.

Il riconoscimento come Dell EMC Channel Services Delivery Excellence viene conferito ai partner che hanno registrato delle performance sbalorditive nella parte di feedback fornito dai clienti con più peso per Dell.

Maticmind, prima Platinum e ora Titanium partner di Dell da diversi anni, consolida quindi una delle sue capacità principali, portando a casa un nuovo importante risultato con la promessa di proseguire sulla medesima strada.

Per Maticmind, infatti, questo riconoscimento è motivo di orgoglio ed è una dimostrazione di come l’effort impiegato nel cercare di garantire sempre le massime prestazioni e il massimo supporto ai propri clienti, abbia portato i suoi frutti.

Come riferito in una nota ufficiale da Laura Roberto (nella foto in alto), Business Developer di Maticmind: «È stato un onore per me aver potuto prendere parte al Dell Technologies Forum di Las Vegas. Non immaginavamo che saremmo stati premiati, è stata una sorpresa, sia a livello aziendale che a livello personale! Questo premio è un importante traguardo che permette di far risaltare alcuni punti di forza di Maticmind, azienda dal cuore e dal sangue totalmente italiano che ha sempre posto in prima linea l’importanza di ascoltare le esigenze dei propri clienti e il fatto di concentrare le proprie capacità nel fornire la soluzione più adatta a ogni singolo cliente».