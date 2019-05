Graf Color offre nuovi prodotti a nuovi clienti

Lo specialista in soluzioni per l’advertising aziendale ha installato la stampante Multi-Pass Delta WT 250 con Durst Water Technology

Graf Color ha messo a segno la prima installazione italiana di Durst Delta WT 250. L’esclusiva stampante Multi-Pass Delta WT 250 basata sulla rivoluzionaria Durst Water Technology è un sistema eco-friendly con inchiostri base acqua per cartotecnica che Graf Color ha scelto di configurare nella versione full optional.

Obiettivo: far crescere il business offrendo nuovi prodotti a nuovi clienti e operando sul mercato in qualità di service conto terzi.

Quella presso Graf Color, storico cliente Durst, che dal 1990 offre soluzioni per l’advertising aziendale con un particolare focus nella comunicazione in-store, è, infatti, la prima installazione in Italia di un sistema che promette lavorazioni contraddistinte da unicità e valore aggiunto.

Nello specifico, Delta WT 250 garantisce qualità ottica e tattile paragonabile all’offset, stampando fino a 6 colori su supporti che spaziano dal foglio di piccole dimensioni (A3) fino a lastre di 2.500 mm, con uno spessore massimo di 30 mm.

Tra i punti di forza indiscutibilmente gli inchiostri a base acqua Durst Water Technology, che si dimostrano perfettamente in linea con i requisiti dell’industria del cartone ondulato e del cartoncino teso: resistenti alla luce e all’abrasione, estremamente lucidi e brillanti, molto flessibili e quindi idonei a lavorazioni successive come la piegatura e la cordonatura, ma soprattutto inodore ed ecocompatibili. Dotati di pigmenti organici e privi di monomeri, infatti, non soffrono di migrazione e non contengono sostanze nocive.

Ciò ha permesso a Durst di conseguire la certificazione per imballi primari, quindi anche a uso alimentare; inoltre l’Istituto indipendente per la fabbricazione della carta dell’Università tedesca di DarmStadt ne ha riconosciuto i requisiti di riciclaggio delle stampe. Plus che permettono di utilizzare Delta WT 250 per prodotti cartotecnici destinati al mondo del food & beverage, ma anche della cosmetica e del farmaceutico.

In cerca di obiettivi sempre più sfidanti

Ormai da oltre 25 anni il core business di Graf Color è l’ideazione e la produzione di espositori, isole promozionali, packaging in cartone, allestimenti per fiere e vetrine, POP, scenografie, mock up e oggetti di visual design. Ambiti in cui l’azienda vanta importanti commesse realizzate per prestigiosi brand del mondo retail e GDO, con installazioni gestite a livello worldwide. Applicazioni per gran parte realizzate con tecnologie firmate Durst, che hanno conferito a Graf Color un vantaggio competitivo basato su velocità di esecuzione e qualità delle stampe.

Come sottolineato da Constantino Fidanza, titolare di Graf Color: «Il nostro primo incontro con Durst risale al 2010 quando abbiamo trovato nella flatbed UV Rho 700 Pack tutte le caratteristiche che stavamo cercando in termini di produttività. Una collaborazione che sicuramente ha contribuito fattivamente al nostro percorso di crescita con la successiva installazione della P10 HS e adesso con l’imminente arrivo di Delta».