Da RS una nuova gamma di iniettori PoE midspan

Prodotti da Phihong, i nuovi iniettori di potenza rappresentano una soluzione scalabile per l’espansione di reti

RS Components (RS) ha annunciato la disponibilità in tutta l’area EMEA di una nuova gamma di iniettori PoE (Power over Ethernet) midspan prodotti da Phihon, specialista nella fornitura di soluzioni per l’alimentazione e nella tecnologia PoE.

Progettata per garantire una maggiore flessibilità, la tecnologia PoE permette di fornire alimentazione ai dispositivi di rete tramite la connessione dati. Integrando l’alimentazione dei dispositivi all’interno di una infrastruttura LAN standard, è possibile ottenere scalabilità e flessibilità, inserendo i dispositivi di rete esattamente nel luogo in cui sono necessari, indipendentemente dalla loro prossimità ad una presa elettrica. La tecnolgia PoE trova utilizzo in un’ampia gamma di applicazioni e permette di alimentare dispositivi quali telefoni IP, telecamere per la videosorveglianza, print server IP e punti di accesso wireless LAN, inclusi quelli basati su Bluetooth e WiMax.

Gli iniettori midspan offrono una capacità di potenza aggiuntiva e possono essere utilizzati in combinazione sia con uno switch non-PoE che con uno switch PoE già presente in una rete potenzialmente funzionante a piena capacità. Il costo delle soluzioni midspan (disponibili sia in opzione a porta singola che a porta multipla) è sostanzialmente inferiore rispetto a quello di un nuovo switch PoE. Oltre alla nuova gamma di iniettori a porta singola di Phihong, RS ha nella propria offerta una selezione di prodotti midspan a porta multipla.

Con potenza nominale da 15,4, 20, 30 e 60 W, la gamma di iniettori PoE midspan di Phihong, inoltre è pienamente compatibile con gli standard IEEE802.3AF, AT o BT (a seconda del modello); è compatibile gigabit Ethernet; presenta una tensione in ingresso da 90 a 264 V; dispone di funzioni di sicurezza quali rilevamento di sovraccarico e sovratensione.

La gamma di iniettori PoE midspan di Phihong è commercializzata da RS in tutta la regione EMEA.