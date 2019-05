Nuova etichettatrice portatile da Brother

Brother lancia P-touch CUBE per un’organizzazione perfetta in casa ed in ufficio

Brother lancia P-touch CUBE, la nuova etichettatrice che permette di stampare etichette e nastri direttamente dal proprio device mobile in modalità wireless.

È compatta, portatile e semplice da utilizzare. Occupa poco spazio, si adatta all’utilizzo in cucina, in garage, in giardino e può essere utilizzata per personalizzare i regali o etichettare abiti per la scuola dei bambini, i giochi e il materiale scolastico.

È utile anche per l’ufficio, per etichettare raccoglitori, classificare, catalogare e archiviare i tuoi documenti e avere sempre tutto organizzato e perfettamente in ordine.

È dotata di connettività Bluetooth, che rende estremamente semplice la configurazione e l’utilizzo dell’etichettatrice dal proprio smartphone o tablet.

La modifica e la personalizzazione di tutte le etichette viene eseguita utilizzando l’app gratuita “P-touch Design & Print”, disponibile per Android e iOS.

L’app P-touch Design & Print Brother è facile da utilizzare e rende la creazione di etichette un’attività divertente e allo stesso tempo utile per tutta la famiglia!

Basta un semplice download per dare sfogo alla fantasia e creare etichette in molti colori e dimensioni per l’utilizzo in tutta la casa.

Per collegare il tuo smartphone e l’etichettatrice P-touch CUBE tramite Bluetooth basta seguire la semplice procedura passo passo indicata sull’app.

Sono disponibili diversi modelli preimpostati per svariati tipi di applicazione, come ad esempio scuola, ufficio domestico, giardino, regali, archivio, segnalazioni temporanee, ecc. Puoi scegliere tra oltre 1000 simboli ed emoji, 23 caratteri e 61 cornici da includere nel testo.