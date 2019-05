Nell’offerta di Nuvias le soluzioni di Versa Networks

Cresce così la proposta di soluzioni software-defined e software-defined security per le wide-area network dell’area EMEA

Il distributore Nuvias ha scelto Versa Networks, pioniere della piattaforma Secure Cloud IP, per ampliare la gamma di soluzioni software-defined e software-defined security per le wide-area network (WAN) e proporla in tutta EMEA.

Le soluzioni SD-WAN di Versa uniscono funzionalità complete di multi-tenancy, diverse opzioni di deployment zero-touch provisioning ed estensibilità multi-cloud, per consentire ai solution provider di creare servizi gestiti ad alto valore basati sulla virtualizzazione delle funzioni di rete (NFV) della WAN. Il risultato è quello di offrire ai clienti Enterprise nuove funzionalità per ottimizzare i costi della WAN, semplificando le operazioni, migliorando la resilienza della rete e incrementando anche le performance delle applicazioni. A questi vantaggi si aggiungono la flessibilità della connettività e le funzioni essenziali di sicurezza come i next generation firewall e gli strumenti di Unified Threat Management (UTM), che si integrano automaticamente con altre funzionalità di rete.

La partnership con Nuvias permetterà di erogare una soluzione SD-WAN easy-to-use e strumenti di gestione di software-defined security che permettono di mitigare le vulnerabilità di sicurezza, migliorano il comportamento delle applicazioni, incrementano le performance della rete, ed estendono l’utilizzo della banda.

Facilità d’uso e interoperabilità garantite

La piattaforma Secure Cloud IP di Versa Networks sarà disponibile per gli Entreprise partner di Nuvias. Gli operatori potranno offrire un servizio cloud-managed che incorpori le funzionalità complete e integrate della piattaforma Versa, cloud-native, con uno stack software sensibile al contesto.

Come riferito in una nota ufficiale da Atchison Frazer, World Wide Head of Marketing di Versa Networks: «Nuvias è il partner ideale per accelerare l’adozione delle SD-WAN per i clienti Enterprise su tutto il territorio europeo. Dispongono di team altamente qualificati e conoscono perfettamente le esigenze in costante evoluzione del canale, hanno consolidate relazioni con vendor di livello internazionale, confermando expertise e forte comprensione del mercato».