Al via il primo roadshow di NFON Italia

Annunciato un primo tour che, dopo la tappa di Venezia, toccherà Bergamo, Bologna, Torino per rispondere a tutte domande sul cloud

4 tappe verso un business vincente. Le ha annunciate NFON Italia, filiale di NFON AG, l’unico provider di servizi cloud PBX paneuropeo, che ha ufficializzato l’avvio del primo Roadshow italiano.

A seguito dell’apertura degli uffici milanesi lo scorso marzo e del successo riscontrato lo scorso 23 maggio in occasione del primo evento italiano dedicato al programma di canale, NFON Italia presenta l’offerta rivoluzionaria di NFON e il programma di canale NGAGE a potenziali partner, player del mercato ICT e operatori del settore IT e TELCO durante quattro tappe.

Venezia, Heritage Tower (28 maggio 2019)

Bergamo, Kilometro Rosso Innovation District (05 giugno 2019)

Bologna, Fico Eataly World (26 giugno 2019)

Torino, Double Tree by Hilton Turin Lingotto (03 luglio 2019)

La migrazione dei sistemi telefonici in cloud, cosa spinge un’organizzazione a esternalizzare il servizio di centralino telefonico, quali sono i vantaggi tecnologici, economici e operativi nell’adottare un’architettura CloudPBX sono solo alcune delle domande a cui risponderà il Roadshow di NFON Italia.

Tramite la voce di Marco Pasculli, Managing Director NFON Italia, e del top management italiano, la società illustrerà come il cloud sia diventato un elemento trainante nella trasformazione digitale della telefonia professionale.

Sarà questa l’occasione perfetta per NFON di fare il punto sullo scenario italiano, sull’evoluzione prevista dal CloudPBX nel nostro Paese, sulle opportunità che questa rivoluzione offre ad aziende e operatori di settore ed evidenziare i servizi offerti da Cloudya – la soluzione semplice, indipendente e affidabile per avanzate comunicazioni business via cloud di NFON.

Un mare di vantaggi per chi diventa partner NGAGE

Il Roadshow di NFON Italia rappresenta inoltre l’occasione perfetta per conoscere i numerosi benefici offerti ai partner che aderiranno al programma di canale NGAGE, caratterizzato da un’ottima marginalità, accesso a strumenti di vendita e marketing intelligenti, partecipazione a eventi, demo account per testare tutte le funzionalità del servizio Cloudya e molto altro.

Come riferito in una nota ufficiale da Pasculli: «Organizziamo questo primo Roadshow per illustrare ad aziende e potenziali partner gli incredibili benefici derivanti dall’adozione di una soluzione semplice, scalabile e innovativa, senza costi di manutenzione e con aggiornamenti gratuiti. Entrare nel business della telefonia cloud con NFON significa, per qualsiasi rivenditore, poter beneficiare di entrate ricorrenti e, per un’organizzazione, di entrare nell’era della nuova libertà nella comunicazione aziendale».