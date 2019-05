Crystal LED di Sony vince i Display Industry Awards

Innovazioni come Ultra-Fine Elements, Modular Nature e Ultra-Realistic Visuals lo rendono unico nell’ambito delle Tecnologie Display

Crystal LED di Sony è fra i display system insigniti del “Display of the Year” durante i Display Industry Award (DIA) 2019, organizzati dalla Society for Information Display (SID).

I modelli premiati sono stati scelti tra i display che presentano gli avanzamenti tecnologici più significativi e le funzioni più innovative. I DIA sono assegnati ogni anno secondo tre categorie: Display of the Year, Display Application of the Year e Display Component of the Year. I vincitori vengono scelti da una giuria di esperti sulla base dell’innovazione tecnica e della portata commerciale, oltre al potenziale per un impatto sociale positivo.

Il commento

“È un grande onore che sia stato premiato il nostro display system Crystal LED, che offre un’esperienza visiva senza precedenti con prestazioni straordinarie di luminosità e contrasto, oltre a immagini prive di sfocature e movimenti nitidi – ha dichiarato Toru Suzuki, Deputy Senior General Manager di Sony Imaging Products & Solutions -. SID è molto stimata nel settore dei display e siamo entusiasti che il nostro display system Crystal LED sia tra le tecnologie ritenute meritevoli di tale riconoscimento. Il display system è già stato richiesto da società avanzate e broadcaster leader del settore che desiderano coinvolgere i clienti e il pubblico. Continueremo a lavorare per migliorare l’esperienza immersiva offerta dai nostri display Crystal LED”.