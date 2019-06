La nuova soluzione Lexmark Cloud Print Infrastructure utilizza tecnologie IoT e cloud per portare la propria offerta MPS a un livello superiore

E’ disponibile Lexmark Cloud Print Infrastructure (CPI), una soluzione completa as-a-service che utilizza tecnologie IoT e cloud per portare la propria offerta MPS (Managed Print Service) a un livello superiore. Grazie a Lexmark CPI, i clienti hanno accesso a un ambiente di stampa sicuro e moderno, tramite un servizio in sottoscrizione commisurato alla capacità di stampa senza dovere possedere e gestire l’infrastruttura fisica.

Un nuovo approccio alla stampa aziendale

Questo approccio del tutto nuovo alla stampa aziendale consente ai dipartimenti IT di ridurre i costi grazie all’eliminazione dell’infrastruttura e gestione della stessa, assicurando nel contempo una user experience di livello superiore. Pensando agli Uffici Acquisti che passano molto tempo prezioso a gestire RFP e modalità complesse di fatturazione, l’offerta mette a disposizione costi di abbonamento flessibili.

L’offerta CPI di Lexmark semplifica la stampa, dall’acquisizione alla gestione IT, fino al supporto agli utenti: Data-based Print Fleet Design offre ai clienti una flotta di dispositivi più standard e connessi. Utilizzando dati di benchmark best-in-class, i piani di implementazione hardware di Lexmark fanno fronte a modelli di utilizzo attuali, sicurezza e future esigenze di stampa e scansione, dando vita a un design personalizzato della flotta scalabile dinamicamente delle esigenze. I dispositivi sono di proprietà e gestiti da Lexmark, aspetto questo che offre un elevato livello di flessibilità nell’assegnazione delle spese operative.

Focus su Cloud Print Management

Cloud Print Management consente alle aziende di eliminare l’infrastruttura fisica necessaria a supportare l’ambiente di stampa, inclusi i server locali, il provisioning degli stessi, l’implementazione dei driver e la gestione degli utenti.

Invece di inviare documenti tramite un server di stampa a una stampante designata, gli stessi sono trasferiti nel Lexmark Cloud dove vengono conservati fino a quando un utente si autentica sulla stampante. Le funzionalità includono Secure Print Release, Mobile Print e Hybrid Option.

IoT / Smart Service sono progettati per garantire un ambiente di stampa “always-on”:

• La gestione proattiva dei consumabili sfrutta l’intelligenza artificiale per la fornitura, in modo automatizzato, accurato e puntuale dei materiali di consumo.

• I servizi predittivi valutano lo stato di un dispositivo tramite algoritmi basati su alert, lettura di sensori e altro ancora per anticipare gli interventi necessari e massimizzare l’uptime.

• La notifica proattiva dei dispositivi informa gli utenti delle azioni intraprese dietro le quinte, come per esempio la spedizione dei toner e le pianificazioni degli interventi tecnici.

• Il live data analytics fornisce informazioni sulle prestazioni del dispositivo in tempo reale.