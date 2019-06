Con Savanna Data Services gli innovatori aziendali e gli sviluppatori possono ora sviluppare applicazioni e soluzioni scalabili e incentrate sui dati

La piattaforma di Zebra Technologies, Zebra Savanna, che consente agli utenti di raccogliere ed elaborare i dati dal dispositivo hardware Zebra in tempo reale, trasformando i dati grezzi in actionable insights, si arricchisce di una nuova funzionalità.

Savanna Data Services è la nuova feature basata su cloud che fornisce un quadro aziendale più completo per aiutare a trasformare le operazioni aziendali. Un elemento chiave all’interno di una piattaforma progettata per espandere il potenziale dei dati al fine di realizzare applicazioni e soluzioni più intelligenti e produttive.

“Abbiamo recentemente utilizzato la piattaforma Savanna per migliorare la nostra capacità di fornire ai clienti una visione completa delle loro operazioni – ha dichiarato Justin Griffith, CTO, StayLinked, fornitore indipendente di software (ISV) nonché partner Zebra -. Siamo stati in grado di collegarci facilmente alla piattaforma Savanna, di estrarre preziose informazioni dai dispositivi Zebra e di integrare e migliorare i nostri dati StayLinked iQ, in modo da aiutare i nostri clienti a misurare accuratamente tutto ciò che influisce sulla produttività e acquisire così un vantaggio competitivo”.

Focus su Savanna Data Services

Savanna Data Services mette a disposizione dei fornitori indipendenti di software (ISV), degli sviluppatori e degli innovatori aziendali, i dati intelligenti raccolti dai dispositivi cosiddetti edge, compresi i servizi dati di terze parti, che sono resi disponibili tramite API.

Savanna Data Services consentirà agli sviluppatori di costruire soluzioni all’avanguardia che rispondono alle esigenze dei diversi settori industriali e dei singoli clienti, senza dover affrontare le spese di manutenzione e gestione tradizionalmente associati all’utilizzo di una piattaforma propria.

Gli strumenti sono accessibili in qualsiasi momento per integrare gli ecosistemi hardware, software e i dati di Zebra già esistenti e ottenere così il risultato ottimale. In ultima analisi, l’utilizzo delle API esistenti diminuisce ulteriormente i cicli di sviluppo, riducendo ulteriormente i costi di manutenzione, accesso e gestione.

“Savanna Data Services consente la creazione di soluzioni personalizzate, innovative e convincenti che rivoluzioneranno il modo in cui operano le imprese – ha dichiarato Drew Ehlers, Global Director, Portfolio Marketing, Enterprise Software, Office of the CTO, Zebra Technologies –. La nostra nuova esperienza di sviluppo consente agli utenti di sfruttare in modo esclusivo i dati dei dispositivi edge intelligenti insieme a servizi dati di terze parti tramite API grazie alla piattaforma Savanna. In questo modo, saranno in grado di trasformare completamente i flussi di lavoro, identificare i colli di bottiglia della supply chain e produrre risultati di business ottimali”.