Cresce lo spazio a disposizione dei clienti di Buffalo

Hard drive da 12 TB per la soluzione di classe enterprise TS51210RH che arriva a offrire fino a uno spazio d’archiviazione di 144 TB

Per soddisfare ogni tipo di esigenza in ambito storage, Buffalo ha deciso di adottare gli hard drive da 12 TB per la propria è soluzione di classe enterprise TS51210RH oggi in grado di mettere a disposizione uno spazio d’archiviazione di ben 144 TB.

In questo modo, il produttore di NAS, soluzioni per l’archiviazione USB, di rete cablate e wireless, ha ufficializzato l’adozione dei disk drive da 12 TB sui NAS rackmount a 12 bay della serie TeraStation 51210RH.

Disponibili sia nelle versioni completamente popolate, che con gli HDD da 12 TB possono arrivare a offrire una capacità totale fino a 144 TB, sia nelle versioni parzialmente popolate, che partono dal modello con 4 HDD da 2 TB, le TeraStation 51210RH sono pensate per garantire la massima flessibilità, ampie possibilità di crescita, elevate performance.

Ampiamente configurabili sul fronte RAID e dotate di due porte 10GbE per assicurare un’elevata larghezza di banda ed eliminare i colli di bottiglia durante il trasferimento dei dati, le TeraStation 51210RH offrono anche il supporto ad Amazon S3TM, Microsoft Azure, Dropbox e Microsoft Onedrive, consentendo l’implementazione di ambienti di cloud ibrido.

A garantire la massima tranquillità ci pensa poi la formula di Garanzia VIP, che sulle TeraStation 51210RH ha una durata di 5 anni e prevede anche la sostituzione a domicilio degli HDD in 24 ore.

Da segnalare, inoltre, l’introduzione a listino della Terastation 5410RN nella versione parzialmente popolata (2 HHD da 8 TB), una configurazione che rende questo compatto NAS rackmount a 4 bay particolarmente attraente per coloro che sono alla ricerca di una soluzione di archiviazione ad alte prestazioni e facilmente espandibile.