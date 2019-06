Acronis Emerging Markets incrementerà la disponibilità e i servizi di supporto per la protezione informatica, accelerando la crescita del settore in America Latina e Africa

Acronis Emerging Markets (AEM) è il nuovo distributore esclusivo di Acronis per aumentare la propria presenza e accelerare la crescita sui mercati dell’America Latina e dell’Africa.

Come previsto nell’accordo, AEM si occuperà della commercializzazione e distribuzione dell’intera offerta di prodotti per la protezione informatica a marchio Acronis in queste regioni, fornendo formazione e assistenza a partner e service provider locali.

AEM è una società indipendente guidata da Garry Kondakov, esperto in ambito IT e in sicurezza informatica che ha maturato oltre 15 anni di esperienza nella creazione di impresa, lavorando con numerose aziende di tecnologia internazionali. Kondakov ha già creato team consolidati in Brasile, Messico, Argentina e in Sud Africa; a supporto dei partner locali prevede inoltre l’apertura di sedi in altri paesi.

Acronis ha scelto AEM come nuovo distributore per venire incontro alla crescente domanda di servizi di protezione informatica che proviene da queste due aree del mondo.

“Oggi più che mai, singoli e aziende si affidano ai dati per ogni loro attività. Le minacce ai dati però non si fermano ai confini delle nazioni. Riteniamo importante che anche i mercati emergenti possano accedere a sistemi di protezione informatica innovativi, grazie all’approccio completo ed efficace adottato da Acronis nello sviluppo e nella distribuzione delle proprie soluzioni” ha affermato Kondakov.