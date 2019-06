Il team di digital marketing di TeamSystem messo a disposizione dei partner per guidarli dalle fasi di messa a punto delle loro campagne su VOIspeed, fino all’analisi dei risultati ottenuti

TeamSystem Communication, la Società del gruppo TeamSystem focalizzata su VOIspeed, ha deciso di estendere le attività di supporto ai propri partner mettendo loro a disposizione “Digital Marketing Consultancy”, un nuovo servizio creato per guidarli nella realizzazione, pianificazione e analisi delle loro campagne.

L’Azienda ha deciso di compiere questo ulteriore passo in avanti partendo dal presupposto che in un contesto sempre più competitivo, anche i rivenditori e i VAR più radicati sul territorio non possono più prescindere dalla necessità di rafforzare la visibilità della loro offerta per raggiungere nuovi clienti e consolidare la propria presenza sul mercato.

Le attività di digital marketing, per essere efficaci, necessitano però di competenze specifiche, di contenuti mirati e di corrette metodologie nella gestione quotidiana delle attività, una serie di aspetti che, fino a oggi, aveva frenato molti rivenditori e VAR dall’effettuare in modo organico questo tipo di attività.

TeamSystem Communication offre ai partner non solo competenze di alto livello, ma soprattutto strumenti e contenuti costantemente verificati nelle attività operative di tutti i giorni. Accountancy, piani, campagne, metriche, confronto periodico e formazione di personale interno sono solo alcune attività che saranno a disposizione dei partner per consentire loro di raggiungere gli obiettivi prefissati.

“I nostri rivenditori e VAR hanno da sempre potuto contare su un competente e apprezzato supporto tecnico che, soprattutto nelle fasi di pre e post vendita, ha sempre dimostrato di fare la differenza – ha dichiarato Zeffirino Perini, CEO di TeamSystem Communication –. La profonda esperienza che abbiamo maturato con il nostro team dedicato al digital marketing e i brillanti obiettivi che ha saputo raggiungere, ci hanno convinto a sperimentare con alcuni partner l’estensione del nostro supporto anche in quest’ambito e il successo e il gradimento che abbiamo avuto sono stati tali da convincerci nel metterlo a disposizione di tutti i nostri rivenditori e VAR VOIspeed, attraverso il servizio Digital Marketing Consultancy”.