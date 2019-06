Transcend lancia un Nuovo Hard Disk Portatile con Type-C

Transcend amplia così il suo Stellare USB Type-C Line-up

Transcend Information, azienda produttrice di prodotti multimediali e per storage, ha rilasciato lo StoreJet 25M3C, il nuovo hard disk portatile con porta USB Type-C che va ad espandere la famiglia Transcend di dispositivi portatili USB Type-C.

Transcend offre un’ampia gamma di prodotti con connettore o porta USB Type-C, inclusi hard disk esterni, SSD portatili, pennette USB flash e lettori di carte. Questi dispositivi rendono più facile ed efficiente il trasporto di file fra laptop, desktop, e computer Mac che presentano una porta USB Type-C od una interfaccia USB 3.1, oppure dispositivi mobili che supportino la funzione OTG (on-the-go).

Hard Disk Esterni: StoreJet 25M3C e StoreJet 25C3S

Lo StoreJet 25M3C di Transcend è un hard disk con una porta USB Type-C, un’interfaccia USB 3.1 Gen 1 che consente all’utente di archiviare e fare il backup dei propri file ad incredibili velocità, ed un sistema di protezione contro gli urti a tre stadi che soddisfa gli standard militari di sicurezza statunitensi. Con il suo involucro in alluminio, il leggero e snello StoreJet 25C3S è equipaggiato anch’esso con una porta USB Type-C ed include un cavo USB Type-C ed un cavo da USB Type-C a USB Type-A, per connetterlo a dispositivi desktop o laptop con USB Type-C oppure interfaccia USB 3.1.

Lo StoreJet 25M3C ha una capacità di 2TB, mentre lo Storejet 25C3S è disponibile nelle capacità 2TB e 1TB.

SSD Portatili: la Serie ESD

Gli SSD portatili di Transcend sono disponibili in un’ampia varietà di velocità di trasferimento, case e capacità per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti. La serie di SSD portatili Type-C include il ESD350C, con case in silicone blu che è resistente, compatto e a prova di shock. Questo modello ha inoltre una fantastica velocità di trasferimento fino a 1050MB/s. Gli ESD250C e ESD250C sono costruiti con un case metallico superleggero e resistente agli urti, ed hanno una velocità di trasferimento fino a 520MB/s. Tutti i modelli includono un cavo USB Type-C ed un cavo da USB Type-C a USB Type-A, per connetterli a dispositivi desktop o laptop con USB Type-C od interfaccia USB 3.1, ma anche a console per gaming e dispositivi OTG.

Gli ESD230C e gli ESD350C di Transcend sono disponibili nelle capacità 240GB, 480Gb, e 960GB, mentre la serie ESD250 è disponibile nella capacità 960GB; la serie ESD240C è disponibile in 120GB, 240GB, e 480GB.

Pennette USB: JetFlash 850 e JetFlash 890

Equipaggiate con una interfaccia USB 3.1 Gen 1, un connettore USB Type-C, e tecnologia USB OTG, le pennette JetFlash 850 flash drives di Transcend hanno delle velocità di trasferimento fino a 130MB/s. Le JetFlash 850 hanno anche una forma ergonomica ed un design leggero grazie alla loro tecnologia Chip-on-Board, mentre il loro involucro in metallo previene l’entrata di acqua o polvere nel dispositivo.

Le JetFlash 890 hanno sia un connettore USB Type-C che un classico connettore USB 3.1. Questa scelta di design permette al dispositivo di trasferire file con facilità fra tutti i tipi di dispositivi.

Sia le JetFlash 850 che le JetFlash 890 sono disponibili nelle capacità 16GB, 32GB, e 64GB.

Lettori di Carte: RDC8 e RDC2 OTG Smart Reader

Il lettore di carte RDC8 a 3 slot di Transcend supporta un’ampia varietà di carte flash, incluse le carte SD, le microSD, e le CompactFlash. Con una interfaccia USB 3.1 Gen 1, il RDC8 è la scelta ideale per trasferire dati velocemente su laptop e computer che possiedono una porta USB Type-C.

Lo smart reader RDC2, al contempo, è un lettore di carte OTG specificatamente progettato per dispositivi Android con porta USB Type-C. Oltre ad avere degli slot per memoria SD e microSD, il RDC2 ha anche una porta standard USB Type-A che consente agli utenti di connettere dispositivi come pennette, tastiere, o mouse ai loro dispositivi Android.

Software Esclusivo Transcend Elite

Transcend Elite è un software avanzato compatibile con macOS, Windows OS e sistemi Android che aiuta gli utenti a monitorare i propri dati. Un download gratuito dal sito ufficiale Transcend, il software Transcend Elite ha funzioni di backup e ristoro, crittografia dei dati, e funzioni di backup in cloud.